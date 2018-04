Corsa a Palazzo Chigi Ciascun leader sarà costretto a una rinuncia

La sfida dei sindaci in Corsa a Palazzo : Da Bolzonello a Romoli, da Honsell fino a CosoliniB. attaglia tra primi cittadini per un seggio in aula

Napoli-Juve - Sarri e la Corsa scudetto : “dura prendere il potere al palazzo…” : Il Napoli è tornato al successo nella gara di campionato contro il Genoa, soddisfatto il tecnico Maurizio Sarri che però rimane con i piedi per terra per quanto riguarda la corsa scudetto: “che significato hanno i due punti dalla Juve? Ci dicono che stiamo facendo bene perché gli scorsi anni in questo periodo la Juve aveva praticamente già vinto il campionato. Sarà difficilissimo questo finale di stagione. Napoli di nuovo padrone del suo ...

Varie Marcello Sorgi presenta LA Corsa ALL'ORA di Antonio Bellia - Giovedì 22 marzo h 21 @Luoghi Comuni Porta Palazzo a Torino : ... Arabia Saudita 2012, 92', , preceduto dalla presentazione del libro di Valerio Costanzio 'Ciak, si pedala! Il giro del mondo in bicicletta in 80 film'. Le 'Visioni condivise' sono una serie di ...

Di Maio prende la rinCorsa per Palazzo Chigi : "Siamo proiettati al governo" : "Non sono un uomo solo al comando. L'ho sempre detto. C'è un programma che vogliamo seguire". Così Luigi Di Maio alla piazza gremita di militanti con cui ha voluto festeggiare il...

La Corsa per Palazzo Chighi parte da Pomigliano. E sull'incarico Di Maio attacca la Lega - di P.Salvatori - : E la politica non ha fatto nulla, ci siamo dovuti attivare noi cittadini. Le leggi ci sono, ma nessuno le fa rispettare". La voglia di riscatto è tanta in un paese la cui disoccupazione si attesta al ...