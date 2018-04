Coppa Davis | Noah | ' L' Italia è temibile'

Coppa Davis - Barazzutti : 'Con la Francia è dura - ma tutto è possibile' : GENOVA - ' A Genova ci sentiamo un po' a casa. E siamo felici per l'annunciato successo di pubblico, per noi sarà un valore aggiunto '. Così il capitano dell'Italia di Coppa Davis Corrado Barazzutti ...

Coppa Davis - Noah : 'Non solo Fognini - l'Italia è temibile' : ... , Adrian Mannarino , 22, , Jeremy Chardy , 90, , Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut: questi ultimi due giocheranno sabato il doppio e sono una delle coppie più forti al mondo. Tra i francesi ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i possibili scenari tattici. Fabio Fognini in campo sempre in campo? Ballottaggio Lorenzi-Seppi : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Contro la Francia mi attendo un incontro equilibrato. Il nuovo format della Coppa Davis? Una iattura” : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Francia favorita - ma l’Italia si affida all’amata terra rossa : Mancano solo due giorni all’inizio di Italia-Francia, sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. A Genova è davvero tutto pronto e il capoluogo ligure è pronto ad ospitare un incontro molto atteso da tutto il Tennis italiano. Gli azzurri si stanno allenando e sono stati protagonisti anche di alcune manifestazioni dove hanno potuto sentire il calore e la vicinanza di moltissimi tifosi. “E’ stata una bella ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : come vederla in tv? Gli orari e il programma dei quarti di finale : Nel fine settimana andranno in scena i quarti di finale di Coppa Davis 2018: a Genova, sulla terra rossa outdoor di Valletta Cambiaso, si sfideranno Italia e Francia. Barazzutti ha convocato Fognini, Lorenzi, Seppi, Berrettini e Bolelli, mentre Noah ha chiamato Pouille, Mannarino, Herbert, Chardy e Mahut. Dopo che i capitani avranno scelto i due singolaristi e la composizione, almeno provvisoria, del doppio, vi sarà il sorteggio ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i precedenti tra i giocatori azzurri e i transalpini. Fabio Fognini in saldo positivo - in difficoltà Paolo Lorenzi. Il doppio… : Ormai ci siamo: nel week end andrà in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della competizione. Si giocherà a Genova, a Valletta Cambiaso, su terra rossa outdoor. Andiamo a scoprire i giocatori convocati dai due capitani ed i precedenti tra ogni atleta. Di seguito i convocati delle due squadre: Italia Fabio Fognini Paolo Lorenzi Andreas Seppi Matteo Berrettini Simone Bolelli Capitano: Corrado ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i precedenti tra i giocatori azzurri e quelli transalpini. Fabio Fognini in saldo positivo - in difficoltà Paolo Lorenzi - ma il doppio… : Ormai ci siamo: nel week end andrà in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della competizione. Si giocherà a Genova, a Valletta Cambiaso, su terra rossa outdoor. Andiamo a scoprire i giocatori convocati dai due capitani ed i precedenti tra ogni atleta. Di seguito i convocati delle due squadre: Italia Fabio Fognini Paolo Lorenzi Andreas Seppi Matteo Berrettini Simone Bolelli Capitano: Corrado ...

Genova - tutti pazzi per la Coppa Davis : Pomeriggio di festa nel cuore della Superba: campo sintentico nel cortile dello storico edificio si si “sfidano” Fognini e gli altri campioni|Il programma e gli eventi

Tennis - Coppa Davis 2018 : la Francia ai raggi X. Pouille il numero uno - doppio formidabile : E’ ormai iniziata la settimana che porterà alla sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis tra Italia e Francia. Oggi analizzeremo i convocati del capitano francese Yannick Noah. LUCAS Pouille: numero 11 del ranking ATP, record in Coppa Davis 4-3. E’ il numero uno di Francia ed è anche l’eroe della finale della passata edizione, vincendo il singolare decisivo contro Darcis. Giocatore che ben si adatta ...

Coppa Davis - Fognini - Seppe e Bolelli giocano in piazza De Ferrari. Oggi l'incontro con la città : Genova. Primi allenamenti sulla terra rossa di Valletta Cambiaso per l'Italia della Davis. Fognini e compagni sono carichi. La sfida ai Campioni del Mondo della Francia si avvicina. Giovedì il sorteggio definirà il palinsesto delle sfide, da venerdì sarà battaglia sul campo, in uno Stadio Beppe Croce di fatto tutto esaurito. Prima però gli Azzurri ...

Coppa Davis a Genova - primo allenamento per la nazionale italiana : Genova - primo allenamento a Genova per la nazionale italiana di Coppa Davis in vista della sfida contro la Francia che andrà in scena da venerdì a domenica. La squadra, capitanata da Corrado ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : gli azzurri ai raggi X. Dalla certezza Fabio Fognini alla novità Matteo Berrettini : Dopo la trasferta sul cemento nordamericano, la stagione del tennis maschile prosegue con la seconda settimana riservata alla Coppa Davis. Vanno in scena i quarti di finale. Ci sarà anche l’Italia, che sulla terra rossa del club Valletta Cambiaso di Genova sfiderà la Francia. Confronto neanche a dirlo complicatissimo, contro la squadra campione in carica e numero uno del seeding, ma gli azzurri hanno le carte in regola per giocarsela. ...

Coppa Davis 2018 - i precedenti tra Italia e Francia. Avversarie una sola volta negli ultimi 41 anni. Perfetta parità : Italia-Francia non è mai una sfida come tutte le altre. Una rivalità storica ed il prossimo capitolo verrà scritto questo fine settimana a Genova, dove è in programma il match valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Le due nazionali non si affrontano in questa competizione addirittura dal 1996 e quella è anche l’ultima sfida negli ultimi quarantuno anni. I precedenti tra Italia e Francia sono in Perfetta parità, con ...