Convivio sta per tornare

vanityfair

(Di mercoledì 4 aprile 2018)sta per. Il prossimo 6 giugno, infatti, si aprirà la quattordicesima edizione della più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS). Quattro giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per supportare le attività di ANLAIDS a favore della ricerca sull’Aids e al sostegno delle persone sieropositive e delle loro famiglie. E non solo. Anche per sensibilizzare a un tema ancora troppo attuale come quello dell’AIDS. Tante le novità per questa nuova edizione che, come sempre, riceve l’appoggio delle griffe più prestigiose. Accanto ai grandi nomi degli stilisti di fama internazionale, infatti, anche quest’anno saranno moltissime le aziende di design, accessori, gioielli, profumi e cosmesi, calzature, viaggi e turismo, enogastronomia ...