Conti pubblici | Barbagallo | servono investimenti e riduzione tasse

Conti pubblici : Confesercenti - riduzione fisco rimane priorità : Roma, 4 apr. , AdnKronos, 'I dati diffusi oggi dall'Istat confermano un quadro macro economico peggiore di quello previsto dal Def. Una revisione in senso negativo del rapporto deficit-Pil di due ...

Conti pubblici : Confesercenti - riduzione fisco rimane priorità : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “I dati diffusi oggi dall’Istat confermano un quadro macro economico peggiore di quello previsto dal Def. Una revisione in senso negativo del rapporto deficit-Pil di due decimali che, sebbene attesa, potrebbe incidere sugli equilibri dei Conti pubblici, riducendo lo spazio di manovra e mettendo un’ipoteca sulla futura riduzione della pressione fiscale, che invece rimane la priorità ...

Conti pubblici : Confesercenti - riduzione fisco rimane priorità (2) : (AdnKronos) – In questo scenario, sottolinea, “è urgente riprendere il percorso di riduzione della pressione fiscale complessiva, che si è interrotto lo scorso anno. Soprattutto, è fondamentale bloccare lo scatto delle clausole di salvaguardia, che prevedono aumenti Iva già a partire da gennaio 2019. Uno stop promesso da tutte le forze politiche in campagna elettorale e ribadito anche negli ultimi giorni”. L’auspicio, ...

Banche Venete e Mps caricano 6 - 3 miliardi sui Conti pubblici : Si restringe di conseguenza lo spazio di manovra in vista del Documento di Economia e Finanza , Def, che il nuovo governo, quando ci sarà, dovrà presentare a Bruxelles.

Conti pubblici - Istat li rivede in peggio : “Debito/pil al 131 - 8% e deficit/pil a 2 - 3%”. Manovra correttiva più pesante : Dopo la revisione arrivata martedì da Eurostat, l’Istat rivede in peggio la stime sui Conti pubblici. Includendo nei calcoli, come imposto dall’Ufficio europeo di statistica, l’impatto degli interventi per il salvataggio delle ex popolari venete. Così il rapporto debito/pil, che l’1 marzo era dato al 131,5%, sale al 131,8 per cento, due decimali in più rispetto al 131,6% messo nero su bianco nella Nota di aggiornamento al ...

Italia A marzo diminuisce il fabbisogno dei Conti pubblici : Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze , Mef, . Considerando i primi tre mesi del 2018 il saldo del settore statale si attesta su un fabbisogno di 26.752 milioni, in riduzione di ...

Un mercoledì da Leone - Conti pubblici : Italia meglio di Germania e Stati Uniti : Solo la nostra classe politica e giornalistica non l'accetta. La scelta di questi ed altri parametri ritenuti congrui ha portato alla calibrazione di coefficienti ed ad una classificazione sul "gap ...

Reddito cittadinanza : Boccia - dobbiamo stare attenti a Conti pubblici (2) : (AdnKronos) – Il problema non sono le cifre ma sempre dove trovare le risorse. “Questo – dice Boccia – sarebbe il caso di chiarirlo, perché tra l’Iva che non dovrebbe essere aumentata, che ammonta a circa 12 miliardi, il Reddito di cittadinanza, che secondo i calcoli dello stesso Movimento 5 Stelle vale 15 miliardi, e la flat tax, se le mettiamo insieme sono cose importantissime ma dove si prendono le risorse per ...

Conti pubblici - Moscovici : “Ue non chiede all’Italia riforme impopolari. Ma servono politiche di bilancio responsabili” : L’Italia resta “un partner solido e affidabile”, aveva detto dieci giorni dopo le elezioni. Smentendo che Roma sia considerata “fonte di incertezza” per la Ue, come aveva sostenuto il ministro dell’Economia uscente Pier Carlo Padoan. Ora Pierre Moscovici torna sulla situazione italiana per assicurare che “l’intenzione della Commissione europea non è assolutamente quella di immischiarsi nel processo ...

Nome del premier - Ue e Conti pubblici Le tre condizioni di Mattarella ai partiti : E adesso, strada in discesa per il governo? Neanche per sogno, fanno capire dal Colle, la nomina dei presidenti delle Camere è una buona notizia, un primo passo, però attenzione a non 'trarre ...

Conti pubblici - manovra «obbligata» da 30 miliardi : Il nuovo Governo deve affrontare il nodo dell’Iva e gli impegni su deficit e pubblico impiego. Se non arriveranno sConti Ue ipoteca sui piani dei partiti ...

Sicilia : Corte Conti - istituire collegio revisori su Conti pubblici e partecipate : Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – istituire un collegio dei revisori che abbia un ruolo di controllo sulla finanza pubblica, sulle partecipate e sugli enti collegati. E’ la proposta lanciata in Commissione Bilancio all’Ars dal presidente della Corte dei conti in sezioni riunite in sede di controllo Maurizio Graffeo e appoggiata anche dall’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. “E’ incomprensibile ...

Sicilia : Corte Conti - istituire collegio revisori su Conti pubblici e partecipate : Palermo, 22 mar. (Adnkronos) – istituire un collegio dei revisori che abbia un ruolo di controllo sulla finanza pubblica, sulle partecipate e sugli enti collegati. E’ la proposta lanciata in Commissione Bilancio all’Ars dal presidente della Corte dei conti in sezioni riunite in sede di controllo Maurizio Graffeo e appoggiata anche dall’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. “E’ incomprensibile ...

'Non furono sprecati soldi pubblici' la Corte dei Conti archivia il 'caso Spelacchio' : A pochi giorni da Pasqua, la Corte dei Conti archivia l'esposto del Codacons sull'albero di Natale allestito dal Campidoglio a piazza Venezia. Proprio quello che i romani avevano soprannominato '...