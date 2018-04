Consultazioni | Salvini | Incarico esplorativo a me? Non ci sono i numeri

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Consultazioni - Meloni : “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini a patto che il centrodestra resti compatto” : “Abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini, crediamo che sia giusto che sia lui a tentare di trovare una maggioranza. Se non ci riuscisse spetterebbe a Salvini trovare una personalità diversa. Ma ora noi siamo leali a quanto abbiamo detto agli Italiani”. Lo ha detto al termine delle Consultazioni al Quirinale la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo Consultazioni, Meloni: “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini ...

Consultazioni - Meloni : Fdi indica Salvini premier - governicchi no : Roma, 4 apr. , askanews, Fratelli d'Italia ha indicato al capo dello Stato la formazione di un governo di centrodestra 'gidato da Matteo Salvini nel rispetto del patto elettorale con chi ci ha votato ...

Consultazioni Mattarella - rebus Governo/ Diretta streaming video : Quirinale - Salvini-DI Maio tra veti e intese : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: Diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Salvini e Di Maio tra veti e intese: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Via alle Consultazioni. Il M5S : “Governo con Lega o Pd”. Forza Italia : “Partire con incarico a Salvini : A un mese esatto dalle elezioni politiche iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Di Maio ha dettato le condizioni: «Pronti a un accordo con Lega o Pd, ma non con Berlusconi». Questo il calendario degli appuntamenti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella:...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : I giovani leoni e un leader da pensionare Qualcuno dalle parti del Pd è convinto del contrario, e cioè che i due giovani leoni della politica italiana siano già d'accordo da settimane, e che al ...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : La politica del muso duro scelta dai grillini alla vigilia del gran consulto al Quirinale aumenta le tensioni nel centrodestra, e la Lega si trova davanti al dilemma di scegliere l’antica amicizia con Berlusconi oppure la nuova avventura con Di Maio. Ma c’è un ma: dal Colle si lascia intendere che i tempi potrebbero essere lunghi, e quando i tempi si allungano aumentano le possibilità di colpi di scena. Anche ...

Via alle Consultazioni - Di Maio : «Sì a Lega e Pd - no a Forza Italia». Salvini : «Nessun veto» : Si alzano i toni alla vigilia dell'avvio delle consultazioni di governo mercoledì al Quirinale. Di Maio apre a Lega e Pd, ma chiude decisamente a Forza Italia provocando l'ira di...

Governo - via alle Consultazioni : gli slogan di Salvini e Di Maio alla prova del Quirinale : Ancora un giorno e poi si capirà se i due 'vincitori' del 4 maggio hanno qualche idea su come assicurare un Governo al Paese. Per ora, a giudicare dalle dichiarazioni dei .giorni scorsi, siamo ancora ...

Consultazioni - Padellaro : "Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella" : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , La7 , dice la sua: "Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è ...

Matteo Salvini a 48 ore dalle Consultazioni al Quirinale : "Gli zingari lavorano anche a Pasqua - ho pronta una democratica ruspa" : A 48 ore dalle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Matteo Salvini torna a parlare di ruspe e zingari. Il leader della Lega, infatti, affida a un tweet il commento a un articolo de 'Il Giornale' relativo a una protesta dentro un campo rom a Roma. "Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa", scrive Salvini.Questi zingari "lavorano" anche a Pasqua... Ho ...

Consultazioni : Salvini-Di Maio - alleanza in vista? : Oggi il Parlamento si accinge a completare gli uffici di presidenza e prendono il via le Consultazioni per la formazione del nuovo governo. L’incognita, consegnata dalle urne del 4 marzo, è: con quale maggioranza? Anche per effetto della proporzionalità introdotta dalla legge elettorale nessuno schieramento ha i numeri di una propria maggioranza. La coalizione di centrodestra è risultata la più votata, mentre il primo partito, in ...

Consultazioni - Feltri (Libero) pessimista : “Salvini con i 5 Stelle è innaturale - fa quasi senso” : Il direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri a L’aria che tira (La7) molto pessimista sulla soluzione dello stallo di Governo dopo le Elezioni 2018 L'articolo Consultazioni, Feltri (Libero) pessimista: “Salvini con i 5 Stelle è innaturale, fa quasi senso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

