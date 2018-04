Consultazioni Mattarella | Grasso “sì M5s | no Lega” Meloni | “Governo Centrodestra | nuova

Governo - Mattarella chiude il primo giorno di Consultazioni | Meloni : tocca al centrodestra : La leader di Fratelli d'Italia, ultima a salire al Colle dopo Casellati, Fico, gli autonomisti e il Misto: "Confido che Salvini non cada nella trappola del M5s". Grasso invece apre ai pentastellati: "Sostegno se affronta i nostri temi"

Come andranno le Consultazioni al Quirinale e cosa farà Mattarella : cosa diranno i leader al Quirinale per le consultazioni e cosa (probabilmente) chiederà loro Sergio Mattarella .Continua a leggere

Quirinale - al via le Consultazioni di Mattarella. Il rebus del governo nelle mani del presidente : A un mese esatto dalle elezioni è cominciato il giro di colloqui tra il capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici

Consultazioni - alle urne il popolo ha chiesto democrazia. Mattarella lo ascolti : di Cristina Zibellini C’è da sperare che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia maggiore attenzione alla Storia di quanta non ne dimostri la maggior parte dei frequentatori dei salotti televisivi. Le elezioni del 4 marzo non possono essere ridotte a numeri e percentuali, che pure sono già sufficientemente indicativi. Viene sottolineata, con stupore ipocrita, l’ingovernabilità uscita dalle urne come se questa ...