Consultazioni | M5s insiste | al Colle per patto governo tedesco

Via alle Consultazioni. Il M5S : “Governo con Lega o Pd”. Forza Italia : “Partire con incarico a Salvini : A un mese esatto dalle elezioni politiche iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Di Maio ha dettato le condizioni: «Pronti a un accordo con Lega o Pd, ma non con Berlusconi». Questo il calendario degli appuntamenti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella:...

Consultazioni GOVERNO - MATTARELLA : "PORTAVOCE ESIGENZE CITTADINI"/ Quirinale chiederà proposte di Lega e M5s : CONSULTAZIONI al Quirinale: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio MATTARELLA: "portavoce delle ESIGENZE dei cittadini"

M5S - Di Maio e le Consultazioni : aperture a Lega e a Pd. «Ma Forza Italia resti fuori» : Il leader dei Cinquestelle sta per manifestare pubblicamente, subito a «Di Martedì», la posizione del Movimento: governo guidato da lui e senza alcuna collaborazione con Berlusconi

Consultazioni per il governo - in due giorni dal Svp al M5s : ecco a che ora i partiti saliranno da Mattarella e a chiedere cosa : A un mese esatto dalle elezioni politiche del 4 marzo il Quirinale inizierà le Consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti in vista della formazione di una maggioranza. La situazione è di stallo. Da quanto raccontano i giornali in questo primo giro di Consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si limiterà ad ascoltare le posizioni delle forze politiche, senza soluzioni precostituite e in attesa di un secondo giro ...

Consultazioni - Sallusti : “M5s e Lega senza Berlusconi? Di Maio è in un cul-de-sac. Deve far digerire alleanze ai suoi” : Secondo Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) “I grillini stanno prendendo coscienza che non si può governare con il 32 per cento e che quindi si dovranno alleare. A differenza della classe dirigente il popolo grillino ancora vede un’alleanza democratica come un inciucio”. Sta tutta qui la difficoltà di Di Maio secondo Sallusti, che più avanti spiega: “Che Salvini spacchi la coalizione per ...

Consultazioni al Quirinale - M5S alla prima prova con i vitalizi : ... dove i 5 Stelle hanno già da tempo lanciato la sfida per l'abolizione dei vitalizi e la riduzione dei costi della politica. Strategicamente si è scelto di controllare la carica di presidente, con ...

M5S - Colle e Consultazioni : come si muoverà Di Maio il giovane - spiegato dal suo biografo : Chi si aspetta l’«inciucio», il governo di tutti, l’apertura a sorpresa a Forza Italia molto probabilmente resterà deluso: il candidato premier pentastellato la prossima settimana «chiederà a Mattarella il mandato esplorativo per la formazione del governo». Parola di Paolo Picone, suo concittadino che, in un libro, ne racconta la formazione umana e politica. Da quando era «uno smanettone bravo a imparare in fretta» a quando a Pomigliano, ...

Lega-M5s - fase di stallo. Incontro dopo le prime Consultazioni? : In vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, proseguono i contatti fra i Cinquestelle e la Lega. L'Incontro fra Di Maio e Salvini probabilmente slitterà dopo il primo ...

Lega-M5s - trattativa in alto mare. Sarà decisiva la terza settimana di Consultazioni (di P. Salvatori) : "Siamo in alto mare". A metà pomeriggio uno dei big del Movimento 5 stelle dice l'inconfessabile. Con la Lega i contatti sono molteplici, lo scambio di messaggi incessante. Fonti interne accreditano un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini fra martedì e mercoledì. Comunque prima dell'ascesa delle rispettive delegazioni al Colle. Ma l'intesa, ad oggi, è lontanissima dall'essere trovata. C'è l'elefante nel ...

GOVERNO - Consultazioni COLLE/ Casellati prima da Mattarella - M5s ultimo : Berlusconi-Salvini separati - il Pd... : GOVERNO, Calendario CONSULTAZIONI al COLLE per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi

Governo - il calendario delle Consultazioni al Colle : M5s per ultimo da Mattarella : Comincerà con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per finire 30 ore dopo con i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle, ultimi trai big dopo la Lega. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale. Due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, per completare il primo giro di confronti con i partiti. Dopo Casellati, la prima a parlare con ...

Le pre-Consultazioni M5s FI : 'Confronto e proposte' : Non sarà una liturgia della politica, ma un metodo per arrivare al più presto possibile a un governo per il paese', ha affermato la capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini. 'Oggi alla riunione ...

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle Consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...

Il M5S convoca le pre-Consultazioni. Ma il Pd si tira fuori : "Non ci fidiamo" : La partita è tutta in salita. E rischia di incartarsi da un momento all'altro. Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un nuovo giro di incontri, una sorta di pre-consultazioni. L'invito è rivolto a tutti i partiti in vista delle consultazioni al Quirinale la prossima settimana. Il Partito democratico ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di partecipare ai colloqui con i grillini. "È una ripicca, non hanno a cuore il bene del Paese", ...