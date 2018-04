Consultazioni | la bussola di Di Maio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Alla vigilia dellecon il presidente della Repubblica e ad un mese dal voto che ha ridisegnato la fisionomia politica del paese Luigi Di“candidato premier” nonché capo politico del partito-movimento che ha quasi doppiato nelle urne il Pd di Matteo Renzi, arrivato secondo, sembra aver definito finalmente le condizioni imprescindibili perché possa formarsi un governo, in mancanza delle quali, l’alternativa è solo una e cioè il ritorno al voto in tempi brevi, senza nessuna certezza di avere una nuova legge elettorale. Quello che proporrà il M5S a Sergio Mattarella è qualcosa di molto simile all’accordo su cui non senza fatica si è riusciti a formare un governo in Germania: un programma di governo con una serie limitata di priorità tra quelle enunciate in campagna elettorale a cui attenersi e da condividere con i possibili partner di governo che ...