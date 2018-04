Consultazioni | il riassunto della prima giornata

blogo

(Di mercoledì 4 aprile 2018) 18:55 - Escono i deputati e senatori di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni spiega ai giornalisti: "FdI farà del suo meglio per dare un governo all'Italia in tempi rapidi. A causa di una legge elettorale irresponsabile che FdI non ha votato, oggi il cammino è complicato. Questo non toglie che lo scorso 4 marzo quasi il 40% degli italiani ha dato la fiducia ai partiti del Centrodestra, quindi se si vuole rispettare la volontà popolare non si può che partire da qui. Noi non siamo disponibili a parlare d'altro che non sia un governo a trazione Centrodestra, che abbia come guida un esponente del Centrodestra, secondo le regole che ci siamo dati internamente, quindi l'incarico spetta a Matteo Salvini. Non siamo disponibili a far parte di un governo che non mantenga il patto interno al Centrodestra, quindi non accettiamo veti. È normale che chi è arrivato secondo alle elezioni voglia dividere ...