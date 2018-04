Quirinale - Consultazioni Mattarella/ Governo diretta streaming video : Napolitano "silente" dopo Fico-Casellati : consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Salvini e Di Maio tra veti e intese: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Consultazioni - Mattarella incontra Casellati - Fico e Napolitano. la diretta del Quirinale : Al via stamattina alle 10.30 al Quirinale le Consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La prima a salire al Colle è stata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 11.30 poi è stata la volta del presidente della Camera Roberto Fico; alle 12.30 al presidente emerito Giorgio Napolitano. Dopo una pausa, alle 16 si riparte con il gruppo per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato; alle 16.45 il gruppo ...

Consultazioni - diretta dal Quirinale : gli incontri di Mattarella : Ore 11:46 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha appena terminato il suo colloquio con Sergio Mattarella. Uscendo si è fermato davanti ai giornalisti solo per dire "Buongiorno e buon lavoro a tutti", non sono previsti infatti discorsi né conferenze stampa per la seconda e terza carica dello Stato. Tra poco toccherà a Giorgio Napolitano. Ore 11:13 - La Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è andata via senza rilasciare ...

Governo - via alle Consultazioni. Mattarella riceve Casellati e Fico. Gli incontri in diretta : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati ...

Consultazioni governo - la diretta : primo giorno di colloqui per Mattarella. Incontro di 40 minuti con la Casellati : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. A seguire arriveranno le delegazioni dei partiti e l’ultima a essere ricevuta, giovedì 5 aprile, sarà quella del Movimento 5 stelle. Proprio il Capo politico ...

Governo : al via le Consultazioni - Di Maio guarda a Lega o Pd - DIRETTA : Un contratto di Governo, alla tedesca: è la proposta che Luigi Di Maio ha lanciato ieri, alla vigilia del primo giorno di consultazioni al Quirinale. Destinatari dell'invito al dialogo sono come "...

