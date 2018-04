Consultazioni | alle 16 | 30 l' ultimo appuntamento | Tocca ai Cinque Stelle di Di Maio

Consultazioni - oggi il giorno decisivo : si parte alle 10 con il Partito Democratico - poi gli altri : Il primo giorno di Consultazioni per formare il nuovo governo non porta al momento i risultati sperati: lontane le posizioni di M5s e del centrodestra. oggi la "sfilata" dei partiti davanti a Mattarella.

Consultazioni - il giorno dei big. Si inizia con il Pd - si chiude alle 16 : 30 con M5S : Secondo e ultimo giorno del primo giro di Consultazioni oggi al Quirinale. Si parte alle 10 con il Pd: a salire al Colle saranno Andrea Marcucci e Graziano Delrio, rispettivamente presidente del gruppo parlamentare Pd al Senato e alla Camera, accompagnati dal segretario reggente Maurizio Martina e dal presidente del partito Matteo Orfini.Poi, alle 11, sarà la volta di Forza Italia, con una delegazione composta dal presidente del partito ...

Consultazioni - si entra nel vivo : alle 10 il Pd da Mattarella. Salvini : “Inutile un incarico a me” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

A un mese dalle elezioni - il primo giorno di Consultazioni da Mattarella : il presidente ascolta e prepara un secondo giro : Aspettative basse o nulle. A un mese esatto dal voto delle politiche, Sergio Mattarella comincia il suo giro di consultazioni per tentare di sciogliere la matassa che blocca la formazione di un governo. Ascolto, è la parola d'ordine del presidente della Repubblica che oggi ha cominciato la sua perlustrazione dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...

Consultazioni - alle urne il popolo ha chiesto democrazia. Mattarella lo ascolti : di Cristina Zibellini C’è da sperare che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia maggiore attenzione alla Storia di quanta non ne dimostri la maggior parte dei frequentatori dei salotti televisivi. Le elezioni del 4 marzo non possono essere ridotte a numeri e percentuali, che pure sono già sufficientemente indicativi. Viene sottolineata, con stupore ipocrita, l’ingovernabilità uscita dalle urne come se questa ...

Governo - via alle Consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Governo - via alle Consultazioni. Mattarella riceve Casellati e Fico. Gli incontri in diretta : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati ...

