Consultazioni al Quirinale | primi incontri per Mattarella

Consultazioni - diretta dal Quirinale<br>Gli incontri di Mattarella : Ore 12:39 - Si è appena concluso il confronto tra Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Il Presidente emerito non si è fermato a parlare con i giornalisti, ha solo fatto una battuta uscendo. Ora ci sarà una pausa e alle 16 si comincia con gli incontri con le forze politiche. Ore 12: 15 - Il Presidente emerito Giorgio Napolitano è già arrivato per l'incontro con il suo successore.Ore 11:46 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha appena ...

Consultazioni - Mattarella incontra Casellati - Fico e Napolitano. la diretta del Quirinale : Al via stamattina alle 10.30 al Quirinale le Consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La prima a salire al Colle è stata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 11.30 poi è stata la volta del presidente della Camera Roberto Fico; alle 12.30 al presidente emerito Giorgio Napolitano. Dopo una pausa, alle 16 si riparte con il gruppo per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato; alle 16.45 il gruppo ...

Consultazioni - diretta dal Quirinale : gli incontri di Mattarella : Ore 11:46 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha appena terminato il suo colloquio con Sergio Mattarella. Uscendo si è fermato davanti ai giornalisti solo per dire "Buongiorno e buon lavoro a tutti", non sono previsti infatti discorsi né conferenze stampa per la seconda e terza carica dello Stato. Tra poco toccherà a Giorgio Napolitano. Ore 11:13 - La Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è andata via senza rilasciare ...

