Consultazioni | al Quirinale da Sergio Mattarella i presidenti di Senato e Camera

Al via le Consultazioni al Quirinale : 10.36 Si è ufficialmente aperta la prima giornata di consultazioni, al Quirinale, per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 4 marzo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta ricevendo nello Studio alla Vetrata Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica.

La diretta del primo giorno di Consultazioni al Quirinale : Oggi Mattarella incontrerà i presidenti di Camera e Senato e quelli dei gruppi parlamentari più piccoli: come seguire la giornata in streaming The post La diretta del primo giorno di consultazioni al Quirinale appeared first on Il Post.

Quirinale - al via le Consultazioni di Mattarella : il rebus del governo nelle mani del Presidente : A un mese esatto dalle elezioni inizia oggi il giro di colloqui tra il Capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici. Salvini: no a veti e imposizioni e no a un governo con il Pd. I dem: la proposta di Di Maio è irricevibile, non siamo disponibili a un governo con lui o Salvini premier

Governo - Di Maio apre a Pd e Lega alla vigilia delle Consultazioni del Quirinale : Il candidato premier Luigi Di Maio ha per la prima volta aperto la strada ad un Governo di larghe intese con il Pd (ma senza Renzi) o con la Lega. Lo ha fatto capire il capo politico pentastellato conversando con i...

Governo - via alle Consultazioni : gli slogan di Salvini e Di Maio alla prova del Quirinale : Ancora un giorno e poi si capirà se i due 'vincitori' del 4 maggio hanno qualche idea su come assicurare un Governo al Paese. Per ora, a giudicare dalle dichiarazioni dei .giorni scorsi, siamo ancora ...

Matteo Salvini a 48 ore dalle Consultazioni al Quirinale : "Gli zingari lavorano anche a Pasqua - ho pronta una democratica ruspa" : A 48 ore dalle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Matteo Salvini torna a parlare di ruspe e zingari. Il leader della Lega, infatti, affida a un tweet il commento a un articolo de 'Il Giornale' relativo a una protesta dentro un campo rom a Roma. "Questi zingari 'lavorano' anche a Pasqua... Ho pronta una democratica e pacifica ruspa", scrive Salvini.Questi zingari "lavorano" anche a Pasqua... Ho ...

Consultazioni al via il 4 aprile. Ecco chi andrà al Quirinale : (Foto: corte interna del Quirinale – wikipedia.org) Passata la Pasqua è tempo di Consultazioni che iniziano ufficialmente mercoledì 4 aprile e si susseguiranno fino a quando non verrà creato il governo o fino a quando sarà palese l’impossibilità di crearne uno. Le Consultazioni avvengono sotto l’egida del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che accoglierà al Quirinale tutte le forze politiche. Il calendario I primi a essere ...

Governo - verso Consultazioni al Quirinale : ascolto e tempi lunghi : Quando domani e giovedì i capigruppo e i leader politici entreranno nello Studio alla Vetrata accolti da Sergio Mattarella, poche saranno le novità rispetto alle scelte compiute finora e dunque le distanze per giungere a una maggioranza per sostenere il nuovo Governo del Paese saranno ancora ampie. Tanto ampie che potrebbe servire più di un giro di colloqui per giungere a una soluzione

Consultazioni al Quirinale - M5S alla prima prova con i vitalizi : ... dove i 5 Stelle hanno già da tempo lanciato la sfida per l'abolizione dei vitalizi e la riduzione dei costi della politica. Strategicamente si è scelto di controllare la carica di presidente, con ...