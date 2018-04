Consiglio Stato | si sacchetti bio da casa

Bioshopper da casa? Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole : Il Consiglio di Stato ha dato l'ok ai sacchetti biodegradabili nuovi portati da casa . Il caso era scoppiato dopo l'ingresso nel decreto Mezzogiorno della norma che obbliga l'uso delle Bioshopper a ...

I sacchetti bio per la frutta e la verdura si possono portare da casa. La decisione del Consiglio di Stato : E' possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio - come quelli dedicati a frutta e verdura - sacchetti monouso nuovi, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà nè l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a ...

Stalking : arrestato Paolo Castelluccio - vicepresidente del Consiglio della Basilicata : Il vicepresidente del consiglio regionale della Basilicata, Paolo Castelluccio, è stato arrestato con l'accusa di Stalking nei confronti di una donna e ora si trova in carcere. Oggi secondo quanto si ...

