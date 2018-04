Confermata uscita Honor 10 il 15 maggio con gli inviti? A tutta AI

Uscita Yakuza Kiwami 2 in occidente Confermata - indizi sul futuro della serie : Nel corso di un evento alla Gallery Nucleus in Alhambra, in California, SEGA ha annunciato che finalmente Yakuza Kiwami 2 - edizione remake del secondo capitolo della serie - uscirà in occidente entro la fine del 2018: e non solo, poiché il publisher ha anche parlato nel concreto del futuro della serie dopo Yakuza 6 The Song of Life, che arriverà nel nostro Paese nel corso di aprile ed è già disponibile da tempo in Giappone. Yakuza Kiwami 2 ...

Uscita Kingdom Hearts 3 Confermata per quest’anno - le ultime dal D23 Expo in Giappone : Quando arriverà Kingdom Hearts 3 sugli scaffali dei negozi? È di certo questa la domanda più pressante che occupa le menti dei videogiocatori più “stagionati”: la schiera di fan del brand edito da Square Enix in stretta collaborazione con Disney hanno infatti sul groppone molte primavere, visto l'approdo sul mercato dei primi due capitoli della saga rispettivamente nel 2002 e nel 2005. Una storia d'amore che non conosce quindi limiti temporali, ...

Confermata la data d'uscita di Frostpunk - nuovo titolo dagli sviluppatori di This War of Mine : 11 Bit Studios, il piccolo team autore di This War of Mine, ha condiviso un nuovo diario di sviluppo per Frostpunk, titolo strategico con elemeneti survial, confermandone la tanto attesa data d'uscita. Come riporta Eurogamer.net, il gioco sarà disponibile come previsto entro la fine del primo trimestre del 2018, e quindi presumibilmente alla fine di marzo.In Frostpunk dovremo costruire delle città in un'ambientazione glaciale, cercando di farle ...