CONFERENZA STAMPA - Giovedì 5 aprile alle 11 | nella sala dell' Arengo della residenza

Domani CONFERENZA STAMPA di Oliverio a San Ferdinando - RC - sulla ZES : Domani, mercoledì 4 aprile, alle ore 10.30, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, terrà una conferenza stampa nell'aula consiliare del Comune di San Ferdinando , Rc, sul tema: '...

Champions League - Chiellini e Allegri in CONFERENZA STAMPA : le indicazioni di formazione ed i convocati : Vigilia di Champions League, big match quello tra Juventus e Real Madrid, conferenza stampa di vigilia, presenti Chiellini e Allegri. Ecco le parole del difensore: “saremo in campo contro una delle squadre più forti al mondo. Nessuna vendetta perchè contro di loro abbiamo pure buoni ricordi. Vogliamo confermarci a grandi livelli, è sempre stimolante giocare queste sfide e confrontarti con altre big. Stimiamo i vari Ronaldo o Ramos, ma ...

Spalletti a tutto tondo nella CONFERENZA STAMPA Video : La panchina dell'#Inter ha gia' il suo padrone per la prossima stagione: Luciano Spalletti [Video]. nella conferenza stampa pre-Verona il tecnico di Certaldo rassicura i tifosi sulla sua permanenza sulla panchina nerazzurra. Il tecnico cerca di riportare testa e concentrazione alla sfida di oggi con il Verona, ostacolo prima del sentitissimo derby di mercoledì che tante polemiche ha trascinato con sé sulla data di disputa. Il tecnico nerazzurro ...

Spalletti a tutto tondo nella CONFERENZA stampa : La panchina dell'Inter ha già il suo padrone per la prossima stagione: Luciano Spalletti. nella conferenza stampa pre-Verona il tecnico di Certaldo rassicura i tifosi sulla sua permanenza sulla panchina nerazzurra. Il tecnico cerca di riportare testa e concentrazione alla sfida di oggi con il Verona, ostacolo prima del sentitissimo derby di mercoledì che tante polemiche ha trascinato con sé sulla data di disputa. Il tecnico nerazzurro in ...

Inter - Spalletti in CONFERENZA STAMPA : il futuro - il mercato e possibili ritorni a sorpresa : L’Inter si prepara per la gara di campionato contro il Verona, in conferenza stampa il tecnico Luciano Spalletti dà indicazioni su presente e futuro: “Battere il Verona è il miglior allenamento mentale per il Derby, io sono abituato a fare una cosa per volta”. Sulle dimissioni di Sabatini: “E’ normale che abbiano fatto rumore, personalmente mi è dispiaciuto molto, io lo vedo come un samurai del calcio che lotta per ...

Juventus - Allegri in CONFERENZA STAMPA : Dybala a Madrid - le voci su Isco ed il ritorno di Bonucci : La Juventus si prepara per la gara di campionato il Milan, ecco le importanti indicazioni di Allegri in conferenza stampa: “Chiellini sta bene, Cuadrado domani sarà a disposizione e verrà in panchina. Piano piano li recupereremo tutti, anche perché iniziano due mesi importanti. Abbiamo l’ambizione e l’obiettivo di arrivare a giocare fino al 27 di maggio. E’ un bellissimo momento da affrontare con l’ambizione di ...

Juventus-Milan - la CONFERENZA STAMPA di Massimiliano Allegri LIVE : Il futuro della Juventus passa dal Milan. Quella contro i rossoneri può essere una delle sfide decisive della stagione, utile a preparare sia il doppio impegno di Champions League contro il Real ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 3 aprile alle 11.30 nella chiesa di San Giuliano - piazza Repubblica - : Presentazione di Riaperture Photofestival Ferrara 29-03-2018 / Giorno per giorno Il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Maisto interverrà Martedì 3 aprile alle 11.30 nella chiesa ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! CONFERENZA STAMPA con il ct della Nazionale di ciclismo : Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una Conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti. Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! CONFERENZA STAMPA con il ct della Nazionale di ciclismo : Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una Conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti. Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo ...

Terrorismo - preso a Torino militante Isis In diretta video la CONFERENZA stampa : Elmahdi Halili, 23 anni, è considerato autore del primo testo di propaganda dell'Isis in Italia. Coinvolti anche italiani convertiti. Il ministro Minniti: «Mai così alto l'allarme jihad nel nostro Paese»

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! CONFERENZA STAMPA con il ct della Nazionale di ciclismo : Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una Conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti. Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo ...

PROGETTI ANCE PER L'AQUILA : DOMANI DIRETTA STREAMING CONFERENZA STAMPA AL COMUNE : L'AQUILA - Abruzzoweb seguirà DOMANI in DIRETTA STREAMING, con intrerviste e approfondimenti, a partire dalle ore 11, la CONFERENZA STAMPA convocata a Palzzo Fibbioni dal COMUNE delL'AQUILA, per illustrare le proposte progettuali elaborate dall'...

Bisceglie Oggi CONFERENZA STAMPA Ecologisti e Civici-Verdi Bisceglie : Oggi, lunedì 26 marzo alle ore 19.00 in via Aldo Moro 25 a Bisceglie, gli Ecologisti e Civici- Verdi Bisceglie terranno una conferenza stampa dal tema "Ecologia della politica l'ambiente è casa!". Nel corso degli interventi si parlerà delle prossime elezioni amministrative nel Comune di Bisceglie, delle priorità programmatiche e degli scenari politici locali. Alla ...