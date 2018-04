Condom Snorting Challenge | “sniffare il preservativo” diventa di nuovo follia virale

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Prendi un preservativo (possibilmente non usato), srotolalo perbene (puoi anche bucarlo stavolta niente malattie), infila in una narice la punta delovvero il serbatoio (dove di solito rimane contenuto lo sperma) e con un semplice e scattante atto del “tirare su con il naso” come quando si ha il raffreddore fai arrivare l’oggetto inalato fino in fondo al naso. Ultimo passaggio: infila due dita in gola, agguanta il preservativo e fallo uscire (possibilmente integro) dalla bocca. Si chiama. È una pratica dannosissima, ed èta nuovamenteonline tanto da far intervenire i migliori quotidiani statunitensi ad avvertire gli sfidanti che è meglio usare un preservativo, che oltretutto non viene mai regalato, per un sano rapporto sessuale. I video su Youtube parlano chiaro. C’è chi sceglie titubante la narice migliore. C’è chi si prepara con ...