Condom Snorting Challenge | di cosa si tratta e perchè è finita ancora sotto i riflettori

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Si è parlato spesso di sfide (o) assurde che si sono diffuse attraverso il web in tutto il mondo diventando letteralmente virali. E’ innegabile come alcune di queste sfide, in determinati casi siano nate con uno scopo ben preciso, ad esempio per beneficenza e a supporto della ricerca come avvenuto ad esempio con l’Ice Bucketlanciata qualche anno fa dall’Associazione statunitense contro la SLA. Ma la situazione appare totalmente diversa quando, le sfide, diventano pericolose o potenzialmente dannose per la salute, arrivando a mettere a rischio la vita delle persone. E’ il caso della, una folle sfida che risale ad alcuni anni fa, ma che negli ultimi giorni è tornata al centro dell’attenzione mediatica globale. Ma inconsiste, esattamente, questa folle sfida? Chi decide di accettarla deve essere in grado di ...