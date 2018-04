Condanna definitiva per l' ex governatore Scopelliti | 4 anni e sette mesi

Francia : camere a gas - Condanna definitiva per Le Pen padre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Condanna definitiva per Le Pen padre : ANSA, - ROMA, 27 MAR - L'ex leader e fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, è stato Condannato per aver nuovamente definito nell'aprile del 2015 le camere a gas naziste come un "dettaglio" ...

M5S : sindaco Palermo - reddito cittadinanza Condanna definitiva per il Sud : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo smetterla di vivere il Mezzogiorno come una eterna emergenza. Il reddito di cittadinanza a tutti è una condanna definitiva del Sud a vivere di emergenza". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. "Se vogliamo risolvere su

Alassio - prete Condannato per pedofilia in via definitiva. Ma tribunale ecclesiastico lo assolve : “Innocente - celebri messa” : Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico “deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...

Massimo Ponzoni - definitiva la Condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione : Era stato mister 11mila voti, rimasto potente nonostante la perdita della carica di assessore e con l’aspirazione a ottenere una “delega per i lavori dell’Expo 2015?. Poi per Massimo Ponzoni, ex assessore regionale della Lombardia ed ex segretario dell’ufficio di presidenza nell’era di Formigoni, era arrivata un’ordinanza di custodia cautelare. Ponzoni era stato arrestato il 17 gennaio del 20012 quando si era consegnato alla Guardia di ...