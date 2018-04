optimaitalia

: Concerti di Alice Merton in Italia ad aprile dopo il successo di No Roots: le date e i… - all_music_it : Concerti di Alice Merton in Italia ad aprile dopo il successo di No Roots: le date e i… - OptiMagazine : Concerti di @AliceMerton in Italia ad aprile dopo il successo di No Roots: le date e i biglietti in prevendita su T… - zagheni_alice : RT @nihoran93x: Ci avete mai fatto caso che è più facile fare amicizia durante i concerti che nella propria classe?#HarryStylesLiveOnTourBo… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) In arrivo duediinad: la stella di Nosi esibirà per la prima volta nel nostro Paese, in dueesclusive a Milano e Roma.si esibirà il 17al Santeria Social Club di Milano, mentre il 18sarà al Teatro Quirinetta di Roma, per dueimperdibili e unicheinin programma ad ora.Ventiquattrenne di origine tedesca,ha spopolato in tutto il mondo con il singolo No, e ha debuttato nella classifica di Billboard Hot 200 nelle prime posizioni. Soltanto negli Stati Uniti, Noha venduto 10 mila copie nei primi giorni d'uscita e registrato più di tre milioni di stream. In Europa, il singolo ha venduto più di 600 mila copie, e le è valsa anche la European Border Breakers Award 2018.Su Youtube il videoclip di Nodiconta più di 70 milioni di ...