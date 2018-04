ilfattoquotidiano

: Compatibile su Netflix, quel 98% che mi frega sempre - Cascavel47 : Compatibile su Netflix, quel 98% che mi frega sempre - TutteLeNotizie : Compatibile su Netflix, quel 98% che mi frega sempre - MarcoDiOz : @alesframe @daniel_cuello Sì in effetti dovevo specificare che non è compatibile se non con app esterne. Non si può… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “98%”: la scritta per me più che una bussola è tipo una copertina di Linus, quando a tarda notte mi metto a scorrerealla ricerca affannosa di qualcosa da vedere. L’obiettivo sembra semplice ma in realtà non lo è affatto, dato che – come più o meno per tutto – i requisiti che cerco sono tanti, spesso contraddittori tra loro e pure variabili da un minuto all’altro. Dunque, nella migliore delle ipotesi voglio qualcosa che sia abbastanza appassionante ma non troppo complicato, abbastanza interessante ma non esageratamente raffinato, abbastanza nuovo ma non troppo straniante. Nella peggiore, invece, anelo a qualcosa di abbastanza rilassante ma non troppo prevedibile, abbastanza rassicurante ma non esageratamente buonista, a lieto fine ma non del tutto privo di spigoli. E allora, eccomi lì che clicco e riclicco, passando da un film che ho già visto cinque ...