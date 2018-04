' Commercio è Turismo | la sfida dei distretti urbani per rilanciare le città'

Pasqua - il turismo in Umbria "vede rosa". Indagine Federalberghi Umbria ConfCommercio conferma trend positivo : Il successo di presenze è anche frutto di una politica di contenimento dei prezzi che gli operatori stanno adottando a costo di molti sacrifici: il 66% del campione ha mantenuto gli stessi prezzi del ...

27/03/2018 - Mobilità - turismo e fisco : ConfCommercio indica l'agenda ai candidati : « Una programmazione strutturale con obiettivi concreti - spiegano da Confcommercio - rappresenta l'elemento primario su cui chiediamo alla politica molisana uno sforzo intenso e incisivo. Così come ...

Turismo - ConfCommercio : fondamentale per il rilancio del mezzogiorno e la crescita del Paese : Occorre puntare “con forza e determinazione” sul Turismo per il rilancio del mezzogiorno e la crescita del Paese: questo l’invito che emerge dall’analisi ‘Il valore del Turismo in Italia’, realizzata da ConfTurismo-Confcommercio e presentata al Forum di Confcommercio a Cernobbio. I turisti dall’estero sono in costante crescita: 60 milioni nel 2017, + 5,2% rispetto al 2016; + 40% di arrivi e + 30% di ...

ConfCommercio Reggio presenta il primo workshop sulla protezione personale per le lavoratrici del Commercio - del turismo e dei servizi : «I quotidiani fatti di cronaca "spiega Armando De Lucia, Amministratore Unico di ADV Mall Solution- non possono lasciarci insensibili nei confronti di una problematica sempre più evidente: la ...

Imprese femminili in aumento. Una su tre è nel Commercio e nel turismo : In particolare, nel solo commercio al dettaglio, operano oltre 280 mila Imprese femminili , che rappresentano più di un quinto del totale dell'economia in "rosa". Nelle attività commerciali e ...