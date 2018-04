Cominciano le consultazioni : le parole chiave per capire cosa succederà : Governo di tutti o di nessuno? Coalizione grossa o stretta? Larghe intese o minimo comune denominatore? Sì, c’entra anche la matematica (oltre alle telefonate e agli incontri fra Di Maio e gli altri) nelle trattative per il futuro esecutivo che potrebbe non arrivare mai, ma essere anche un governo di tutti, un’intesa larghissima, che politicamente sarebbe governo di nessuno. I giochi iniziano mercoledì, con gli incontri al Quirinale ...