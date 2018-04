Come scaricare libri gratis su Android

Come scaricare video con Chrome : Chrome è il browser più diffuso, in questo articolo approfondiremo tutti i modi per scaricare i video dalle pagine Web che consultiamo. Le numerose estensioni hanno consolidato il successo del browser di Google. Grazie a questi piccoli componenti aggiuntivi (addon) è davvero semplice ampliare le capacità del browser e scaricare gran parte dei video online. Sul Chrome Web Store sono disponibili molte estensioni, che permettono di scaricare video ...

Come scaricare l’archivio di Facebook e scoprire quali dati vengono monitorati : Lo scandalo che ha colpito Facebook ha segnato profondamente l’opinione pubblica sull’utilizzo dei dati personali raccolti dal social network mentre viene utilizzato sia da PC che da mobile. Tante informazioni sensibili vengono registrate da Facebook e, nella maggior parte dei casi, rivendute a società terze per generare profitto. Nonostante questa fuga di dati possa essere […] Come scaricare l’archivio di Facebook e ...

Scaricare Video Da Vimeo : Come Fare : La guida completa per Scaricare Video, film e serie tv dal sito internet Vimeo nel modo più semplice e veloce possibile! Vimeo download Video in pochi e semplici passi. Come Scaricare Video da Vimeo Scarica Video da Vimeo Hai bisogno di Scaricare un Video, un filmato o addirittura un film da Vimeo ma non sai Come Fare? Ti […]

Come scaricare foto da Facebook : I social network sono un enorme bacino di contenuti multimediali, con bellissime foto e tanti video. E spesso sono anche un vero e proprio raccoglitore di ricordi per le persone, che “mettono da parte” le loro vecchie foto, esperienze passate e tanto altro. E dopo aver visto Come scaricare video da Facebook, è ora di vedere Come scaricare foto da Facebook. In effetti esistono vari metodi, a seconda che stiate usando uno smartphone o ...

Come scaricare video con Firefox : Se Firefox è il proprio browser preferito e si stanno cercando delle estensioni interessanti, si è capitati nell’articolo giusto. Come in altri browser infatti, le estensioni sono uno dei punti di forza principali di un browser e alcune consentono di allargare le funzionalità del proprio browser in maniera impressionante. Tra queste, ad esempio, vi sono quelle che consentono di scaricare video dai principali servizi di video sharing. ...

Come scaricare video da Vimeo : Vimeo è una piattaforma di video sharing lanciata nel Novembre del 2004 che annovera tra le sue caratteristiche principali il fatto di negare la pubblicazione di video che non siano stati creati unicamente dall’utente. Il nome Vimeo, tra l’altro, è un gioco di parole tra la parola “video” e “me”. Per scaricare i video di YouTube sono disponibili online numerosi downloader e pagine Web, ma pochi, invece, sono ...

Come scaricare musica con i Torrent : Torrent ha oramai sostituito eMule nel cuore di molti pirati, in effetti è un’ottima fonte di film, serie TV, giochi e programmi. Non in molti sanno che Torrent è sempre stata un’ottima piattaforma di scambio per chi ama la musica: più che i singoli brani (per quello è sempre stato vincente eMule, e oramai è più pratico scaricarli da YouTube o app dedicate), per la possibilità di scaricare gli album, le ottime raccolte e le ...

Come scaricare libri o ebook su Kindle : I Kindle sono fra gli ebook reader più venduti del mercato, il prodotto di Amazon è riuscito ad imporsi sulla concorrenza convincendo negli anni i consumatori. I reader di Amazon sono davvero semplici da usare anche se sono sempre stati un poco limitati dall’assenza del lettore di schede microSD. Fortunatamente esistono diversi validi metodi che permettono di scaricare i propri libri preferiti facilmente direttamente dentro la memoria di ...

La start-up di NetCome offre di scaricare il tuo cervello su un computer Video : Coloro che sperano di mantenere il proprio corpo oltre la morte gia' conoscevano l'imbalsamazione e la crioterapia. Ma un'altra soluzione è stata appena considerata dallo start-up [Video]Nectome. Ha sviluppato un processo chimico di imbalsamazione, vetrificazione, che preserva la struttura interna di un cervello per lungo tempo. Unico problema: questa tecnica è letale. Assume l'eutanasia per mantenere l'organo in perfette condizioni. Dobbiamo ...

Un pizzico di Samsung Galaxy S9 sugli smartphone Huawei e Honor : Come scaricare i temi : Stiamo per toccare con mano il tanto atteso Samsung Galaxy S9, visto che dopo la presentazione ufficiale di fine febbraio il device si appresta a fare uno step attesissimo qui da noi, ma nel frattempo un assaggio di quello che ci presenterà lo possiamo toccare con mano sugli smartphone Huawei e Honor. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, in Rete sono spuntati degli speciali link al download con cui potremo scaricare temi e wallpaper dello ...

Come scaricare Giochi Sul PC Gratis? : Stai cercando i migliori siti per Scaricare Giochi PC Gratis? Vuoi sapere dove Scaricare Giochi PC Gratis? Hai bisogno di Scaricare Giochi PC completi ma non sai dove andare e quali siti visitare? Ti sveliamo tutti i segreti che devi conoscere! Come Scaricare Giochi sul PC Girando su vari blog, siti e forum, ho scoperto […]

Come scaricare Film Da Altadefinizione / Altadefinizione01 : Vuoi Scaricare Film da Altadefinizione (Altadefinizione01, .click, .pink, .video) e non sai Come fare? Ti spiego il modo più semplice e veloce per Scaricare Film gratis dal sito Altadefinizione e Altadefinizione01 con Windows e Mac Scaricare Film Da Altadefinizione: Il Modo Più Veloce Hai bisogno di Scaricare un video, un Filmato o addirittura un Film da […]

Come scaricare Microsoft Word gratis : Il celeberrimo Microsoft Word è l’editor di testi (o Word processor) presente in Office, la famosa suite da ufficio targata Microsoft. I formati dei file di Word e di Office, in generale, sono divenuti negli anni quasi uno standard di fatto per il mercato. In questo articolo tratteremo Come poter scaricare Microsoft Word gratis, così da poter modificare molti dei documenti che ci arrivano senza problemi di compatibilità. Vi ricordiamo che, ...

Come scaricare suonerie - sveglia e temi di Android P sul proprio smartphone : link e precisazioni : Da un paio di giorni a questa parte si parla moltissimo del nuovo sistema operativo Android P, al punto che ieri ho deciso di condividere coi nostri lettori una lista preliminare di smartphone che sono destinati in futuro a ricevere un aggiornamento già oggi molto atteso dal pubblico. Dopo queste importanti considerazioni, ovviamente non ufficiali, me semplicemente impostate su ipotesi che hanno un loro senso, oggi 9 marzo è necessario fare un ...