Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display

Windows 10 lento all’avvio : Come risolvere : Windows 10 ha fatto degli enormi passi avanti rispetto al passato. Se pensiamo a tutti i problemi che le versioni precedenti hanno dato agli utenti, sembra quasi di avere a che fare con un altro sistema operativo. La strategia adottata da Microsoft di curare questa edizione proponendo tanti corposi aggiornamenti sta finalmente dando i suoi frutti. Nonostante questo, capita ancora che Windows 10 rallenti alcuni dispositivi, soprattutto quelli con ...

F1 - pochi sorpassi e spettacolo ai minimi storici : Come risolvere il problema? Le soluzioni in vista : aerodinamica sotto i riflettori : ... dei ruota-ruota tra i contendenti per le posizioni di vertice? Ne ha bisogno la Formula Uno, ne va del suo benessere e della sua spettacolarità, nonché della sua diffusione e della sua economia.

F1 - pochi sorpassi e spettacolo ai minimi storici : Come risolvere il problema? Le soluzioni in vista : aerodinamica sotto i riflettori : pochi sorpassi in pista. Questo è quello che lamentano gli appassionati di Formula Uno, gare poco movimentate e appassionanti, pochi avvicendamenti nel corso dei 300 chilometri previsti e mutamenti dovuti soltanto a strategie, safety car e incidenti. Il problema sta diventando veramente serio, spesso accade che “si arriva come si parte” e le emozioni sono davvero ridotte al lumicino. Il GP di Australia, prima prova del Mondiale F1 ...

Come risolvere problemi WiFi su smartphone Android : soluzione IP statico : Sempre più persone negli ultimi tempi si pongono domande specifiche su Come risolvere problemi WiFi, ma se un tempo la faccenda riguardava prevalentemente i PC, ora il trend si è nettamente spostato verso il mondo degli smartphone Android. Certo, molte volte l'anomalia ed il bug risulta essere di natura software per il singolo device, ragion per cui con un semplice aggiornamento potrebbe essere possibile mettersi alle spalle l'anomalia, ma in ...

La Chiesa si affida agli hacker per risolvere alcune sfide globali - Come quella dei migranti : Papa Francesco incoraggia il primo hackathon che si tiene in Vaticano, il "VHacks", dove "V" sta per "Vatican", e si svolge in questi giorni. Lo ha presentato monsignor Lucio Ruiz, numero due della Segreteria vaticana per la comunicazione, e padre Eric Salobir, del think thank "Optic" (Order of Preachers for Technology, Information and Communication), di cui lo stesso domenicano è fondatore. ...

Come risolvere problemi Bluetooth Windows 10 : Sebbene i dispositivi Bluetooth non siano fatti per funzionare a distanze siderali rispetto al device cui sono accoppiati, uno dei requisiti essenziali è che abbiano un buon range d’azione. Questa caratteristica consente di arricchire la propria postazione di lavoro nei modi più disparati. È infatti possibile utilizzare un mouse e una tastiera Bluetooth, condividere files con altri PC, tablet e telefoni, riprodurre musica mediante altoparlanti o ...

Schermo nero iPhone : Come risolvere : Se avete un iPhone sicuramente vi sarà capitato di imbattervi nel peggiore incubo per un possessore di dispositivi Apple: lo Schermo nero. Il telefono non dà segni vitali, non risponde a tocchi o clic di nessun genere, non accenna a cambiare schermata ed il panico sale. Calmatevi, fate un bel respiro e leggete la nostra guida: ci sono un paio di trucchetti che potreste usare per provare a risolvere il problema. Aumentare batteria iPhone XSe non ...

La Mediazione Familiare Come efficace strumento per risolvere i conflitti familiari : La Mediazione Familiare è un validissimo strumento di composizione di ogni tipo di conflitto Familiare. In vista o a seguito di una separazione tra partner... L'articolo La Mediazione Familiare come efficace strumento per risolvere i conflitti familiari su Roma Daily News.

Problemi anche con iOS 11.2.6 su iPhone : bug AirPods che non funzionano - Come risolvere : Periodo alquanto nero per Apple: dopo l'uscita di iOS 11.2.6 non pochi utenti stanno riscontrando Problemi con i loro AirPods. Certo non parliamo di un bug bloccante e grave come quello dell'ormai noto carattere indiano che è stato protagonista della settimana scorsa ma allo stesso modo, l'ultimissimo firmware di Cupertino non appare perfetto e in determinate condizioni mostra una specifica criticità. Dopo l'aggiornamento iOS 11.2.6 giunto ...

Whatsapp e Messenger - il carattere indiano che blocca l’iPhone : ecco Come risolvere il problema : Apple ha finalmente risolto il problema del carattere della lingua indiana che bloccava temporaneamente il funzionamento degli iPhone e dei Mac. Oggi è stato diffuso l’aggiornamento del sistema operativo iOS 11.2.6 che rende la ricezione del carattere innocua. Negli iPhone che ancora non sono aggiornati, quando il carattere viene visualizzato sulle app di messaggistica istantanea come iMessage, Messenger e Whatsapp, accadeva che il ...

Come risolvere un cubo di Rubik mentre sta bruciando : Il designer inglese Tony Fisher è specializzato nella creazione di nuovi design per puzzle, ed è entrato anche nel Guinness dei primati Come creatore del cubo di Rubik più grande del mondo. Questo: Oltre al più grande, si è divertito a creare anche un modello molto, molto piccolo… Questa volta, invece, è il turno del cubo di Rubik candela, da risolvere mentre sta bruciando. Qui sotto la dimostrazione della sua abilità. Un grado di ...

Age of Empires : Definitive Edition non si avvia? Ecco Come risolvere : Non appena è stato pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10, Age of Empires: Definitive Edition ha già iniziato a farsi notare per un fastidioso bug che causa il crash immediato del gioco in fase di avvio. In realtà non è la prima volta che assistiamo ad una cosa del genere, a quanto pare si tratta di un problema comune dei titoli rilasciati sul Microsoft Store come ad esempio Forza Motorsport 7 e Gears of War 4. In attesa di un fix ...