Come dovrebbe essere un campo da calcio calcetto | rete di recinzione e terreno di gioco

Michelle Hunziker e il silenzio per Frizzi : «Ognuno dovrebbe affrontare il lutto Come vuole» : Nell’epoca in cui Instagram, Twitter e simili scandiscono il ritmo delle nostre giornate corriamo un grosso rischio. Che si pensi che quel che non passa attraverso quei filtri non venga vissuto con identica intensità. Il lutto, da sempre argomento da maneggiare con cura, può diventare così la questione più delicata. È successo a Michelle Hunziker, ma può valere per tutti noi. Nei giorni della scomparsa di Fabrizio Frizzi, mentre il resto ...

Come la politica dovrebbe trattare la paura : ... a seconda dell'utilità di chi viene chiamato in causa " i termini del problema si complicano ulteriormente se la politica rinuncia al suo ruolo. Il successo dei movimenti populisti porta a inseguire ...

Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza - parla Fedez : “Leone non sta crescendo Come dovrebbe” : Che problemi ha Chiara Ferragni con la gravidanza: l’appello di Fedez Ore di preoccupazione per Fedez e Chiara Ferragni: la coppia sta avendo qualche difficoltà con la gravidanza della fashion blogger. A raccontare cosa sta succedendo è stato il rapper che, attraverso le storie di Instagram, ha rivelato che la compagna sta avendo qualche complicazione […] L'articolo Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza, parla Fedez: ...

Istruzione - una scuola che etichetta Come diversi i ‘nomadi’ dovrebbe chiamarsi gabbia : Proviamo a calare l’attualità nella cronaca dell’Italia di fine anni Trenta, realizzando quell’esercizio mentale proposto nel 2008 da Lorenzo Guadagnucci: sostituire la parola “nomade”, “zingari” o “rom” con la parola “ebrei”. Osserviamo così che nella Guida curata dal Ministero dell’Istruzione viene raccomandato a tutti gli Istituti scolastici italiani di segnalare pubblicamente la presenza di alunni “razza ebraica”. ...

Samsung Galaxy S9 Come iPhone X con le animoji : ecco Come dovrebbero funzionere : Il Samsung Galaxy S9 è alle porte con la sua uscita prevista per il prossimo 25 febbraio. L'ultima indiscrezione sul top di gamma, anche nella sua variante Plus, riguarda un aspetto software da non sottovalutare, ossia la presenza per i device delle animoji in perfetto stile iPhone X. come fatto dal rivale Apple, ecco che Samsung garantirà ai propri utenti delle emoticon animate in 3D davvero speciali perché con le sembianza, l'aspetto e ...

Nuoce alla salute - anche alcol e caffè dovrebbero avere etichette Come le sigarette? : (foto via Pixabay) Anni e anni di ricerche ci hanno permesso di accumulare una serie di evidenze scientifiche, con diversi gradi di certezza, relativamente alla sicurezza di ciò che consumiamo, che siano alimenti o beni di altro tipo. Nel caso delle sigarette, per esempio, sappiamo ormai che il fumo di tabacco fa male, e che non esiste una dose di sicurezza, sotto la quale ci si possa dire esenti da rischi. Lo sappiamo – anche – per i messaggi ...

Samsung Galaxy S9/S9 Plus e il super slow-motion : ecco Come dovrebbe funzionare : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero poter contare sulla modalità super slow-motion: grazie ai dettagli provenienti da una fonte affidabile, vediamo come dovrebbe funzionare e fino a che punto dovrebbe essere capace di spingersi il nuovo sensore ISOCELL dei flagship 2018. L'articolo Samsung Galaxy S9/S9 Plus e il super slow-motion: ecco come dovrebbe funzionare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

'I social dovrebbero essere regolati Come le sigarette' - ha detto il capo di Saleforce : I social media sono come le sigarette, l'alcol o lo zucchero: una dipendenza e un rischio per la salute delle persone , e come tale dovrebbe essere trattati dai governi. A dirlo non è un vecchio ...