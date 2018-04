Come ci sta osservando chi ci osserva? Di profilo : Come mai i dati di Facebook sono così cruciali, visto che in rete e senza bisogno di alcun dato chiunque può disinformare tantissime persone? Leggi

Belen e Anna Safroncik : ecco perché sono state bocciate Come conduttrici del Grande Fratello : Barbara d’Urso al Grande Fratello: perché Belen e Anna Safroncik non hanno superato il provino Mediaset ha scelto: sarà Barbara d’Urso a condurre il Grande Fratello, in onda su Canale 5 a partire dal 17 aprile. Belen Rodriguez e Anna Safroncik non hanno superato il provino con la produzione del reality show. Il motivo? come […] L'articolo Belen e Anna Safroncik: ecco perché sono state bocciate come conduttrici del Grande ...

Come potrebbe essere l’hardware di PlayStation 5 - trapelano primi rumor : Tutti giocano con PS4 ma tanti attendono PlayStation 5. Da oggi sono partiti i primi “veri” rumor sulla nuova console Sony, che probabilmente vedremo tra qualche anno. Provengono da SemiAccurate e riguardano soprattutto l’hardware della PlayStation 5. Non si tratta chiaramente di un annuncio ufficiale, ma l’architettura della prossima console Sony sarebbe trapelata, il sito che ha chiesto ai propri lettori addirittura un abbonamento di 1000 ...

Mattino Cinque - gira una bruttissima voce. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi non è affatto una bella notizia per Federica Panicucci che - secondo Signorini - sarà rimpiazzata a breve. Come reagirà la conduttrice di fronte a questa scelta “dell’ultimo minuto”? : Addio a Mattino Cinque? L’indiscrezione sulle sorti incerte del programma è stata lanciata sul settimanale di Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, si legge che è possibile che la trasmissione condotta da Federica Panicucci venga sospesa. Ma quale è il motivo di una simile decisione che nessuno si aspettava? secondo lo scoop di Signorini, la ragione potrebbero essere i Mondiali di calcio (ai quali, ahimè, l’Italia non parteciperà ma è inutile ...

Come dimagrire per l'estate : 7 consigli efficaci per riuscirci! : La corsa è un ottimo sport in quest'ottica, poiché bastano 40 minuti al giorno, a giorni alterni, per rafforzare i muscoli, ridurre la frequenza cardiaca e bruciare calorie. Se però non ami correre ...

Fratelli unici Come Raoul Bova e Luca Argentero nel film di questa sera su Rai 1 : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Fratelli unici, film IN TV: cast e curiosità Dopo Lezioni di Cioccolato 2 e Stai lontana da me , ...

Augusta Masters 2018 - Come seguirlo in tv? Tutti gli orari e gli appuntamenti. Il programma completo : Countdown verso il Masters di Augusta 2018 . Il primo Major dell'anno, quello con più fascino, storia e tradizione, vedrà i migliori golfisti al mondo contendersi la giacca verde che lo scorso anno fu indossata da Sergio Garcia. Tanti saranno i favoriti, da Justin Thomas a Bubba Watson, passando per Justin Rose, Jordan Spieth, Rory McIlroy e ...

Augusta Masters 2018 - Come seguirlo in tv? Tutti gli orari e gli appuntamenti. Il programma completo : Countdown verso il Masters di Augusta 2018. Il primo Major dell’anno, quello con più fascino, storia e tradizione, vedrà i migliori golfisti al mondo contendersi la giacca verde che lo scorso anno fu indossata da Sergio Garcia. Tanti saranno i favoriti, da Justin Thomas a Bubba Watson, passando per Justin Rose, Jordan Spieth, Rory McIlroy e Dustin Johnson. Senza sottovalutare le sorprese e soprattutto la presenza nel field di Tiger Woods. ...

Cuneo - il presunto terrorista si difende : 'Guardavo quei video jihadisti Come se fossero un film' : 'Guardavo quei video come un film'. Ilyass Hadouz, il 19enne marocchino arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi a Fossano , Cuneo, , si difende così dalle accuse di terrorismo parlando con il suo ...

Il paradossale governo del biotestamento che nega ai malati la libertà di decidere Come morire : Con questo ultimo atto, il governo Gentiloni mette nero su bianco una volontà ben precisa, ovvero che l'individuo non può decidere per sé, non può decidere quando è arrivato il momento di porre fine alle proprie sofferenze ma è legato fino alla morte alla volontà suprema dello Stato che non intende permettere nemmeno la morte in esilio, in un'altra nazione più civile, perché chiunque voglia aiutare quell'individuo stremato a raggiungere la ...

Telepass europeo/ Come funziona e quanto costa : primi Paesi coperti : Telepass europeo, il servizio per chi viaggi in autostrada anche oltre i confini nazionali: Come attivarlo, Come funziona e quanto costa. Ecco i primi Paesi coperti.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:17:00 GMT)

Come guardare Canale 20? Questa sera Juventus-Real Madrid - la Champions League sulla nuova rete : Come sintonizzarsi - programma e orario : Naturalmente l'incontro sarà fruibile anche su Mediaset Premium , per gli abbonati, , in diretta streaming su Premium Play e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la ...

QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni seconda puntata : ecco Come vederla in streaming (terza stagione) : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni del 3 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Vittorio annuncia di voler rimanere a Torino, ma Anna parte con Ettore. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Come guardare Canale 20? Questa sera Juventus-Real Madrid - la Champions League sulla nuova rete : Come sintonizzarsi - programma e orario : Questa sera (ore 20.45) si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia dell’impresa contro le merengues, all’Allianz Stadium andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno vinta dai galacticos. Gli uomini di Max Allegri dovranno davvero superarsi: servirà la partita perfetta per conquistare una vittoria importante in vista del durissimo ...