Colpo grosso di Google | strappato all' Apple il top managere dell' I A

Serie B : Ascoli-Bari 1-0 - Colpo ‘Grosso’ di Cosmi - adesso speranze di salvezza [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

La Polizia Locale infligge un duro Colpo al commercio all’ingrosso di cibi non a norma : Sono circa 4.000 i generi alimentari preconfezionati posti sotto sequestro in un deposito all’ingrosso sito nel quartiere di Tor Tre Teste, gestito da persone di nazionalità rumena, alle quali è stata comminata una sanzione di circa quattromila euro per vendita di prodotti privi di etichettatura e tracciabilità. A infliggere un duro colpo alla filiera della […]

Cosenza-Lecce 0-1 - Colpo grosso per Liverani : promozione in Serie B sempre più vicina : colpo grosso da parte del Lecce che ha vinto sul campo del Cosenza, promozione sempre più vicina per la squadra di Liverani, su CalcioWeb ne parliamo ormai da mesi, la promozione si avvicina sempre di più. Il Catania prova a non mollare, per i siciliani successo contro la Reggina, l’obiettivo più importante per la squadra di Lucarelli sembrano essere i playoff. Nel posticipo blitz per il Lecce che decide l’incontro nei minuti finale, ...

SuperEnalotto - ultima estrazione : in 7 sfiorano il sogno. Colpo grosso al 10eLotto : Di nuovo nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. I numeri estratti sabato 17 marzo hanno però portato fortuna a sette giocatori che hanno centrato un “5” da oltre...

Udinese-Sassuolo 1-2 - Colpo grosso per la salvezza dei neroverdi : squadra di Oddo in crisi [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Serie A : Genoa-Milan 0-1 - Colpo grosso per Gattuso - Andrè Silva fa impazzire il tecnico a tempo scaduto [FOTO] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Colpo grosso della Roma sul campo del Napoli : Dzeko è micidiale - a Sarri non basta un super Insigne [FOTO] : 1/24 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Tenta Colpo grosso alla Rinascente : Era appena uscito dalla Rinascente di via del Tritone a Roma con una grossa e rigonfia busta in mano, ma l'insolita premura nell'allontanarsi dall'esercizio ha insospettito i carabinieri della ...

SuperEnalotto - l'ultima estrazione premia il Sud. Colpo grosso al 10eLotto : tutti i numeri : Ci risiamo. Di nuovo nessun 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto che peraltro non ha fatto registrare neanche 5+1. Per le vincite record dunque bisognerà attendere; l'estrazione del 27 febbraio ha però...