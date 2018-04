Clima | gli esperti Unimore | “Marzo freddo ha riportato la mezza stagione”

Cambiamenti Climatici - scioglimento dei ghiacciai : superato il punto di non ritorno : Nell’Accordo di Parigi, 195 stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici hanno deciso di limitare l’aumento della temperatura globale media ben al di sotto dei 2°C, se possibile 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Questo dovrebbe ridurre notevolmente i rischi dei Cambiamenti climatici. Ma se questo piano funzionasse, cosa significherebbe per l’evoluzione dei ghiacciai? Per rispondere a questa domanda, ...

Allarme delle Accademie scientifiche europee sull'aumento degli eventi Climatici estremi. I Governi intervengano con urgenza : Questo post è a cura del dott. Bruno Carli, socio della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei Lincei e rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac (European Academies Science Advisory Council).Easac ha pubblicato un aggiornamento del rapporto sugli eventi estremi che colpiscono l'Europa. Easac è l'associazione delle Accademie europee che fornisce alla politica informazione indipendente su temi ...

Clima - NOAA : febbraio 2018 il più freddo degli ultimi 4 anni nel mondo : L’Agenzia statunitense per gli oceani e l’atmosfera (NOAA) ha reso noto che febbraio 2018 è stato il più freddo dal 2014 nel mondo e il più freddo in Europa dal 2012. Lo scorso febbraio è stato anche l’11° febbraio più caldo dal 1880, anno in cui hanno avuto inizio le rilevazioni meteorologiche. Per quanto invece riguarda il periodo dicembre-febbraio, quindi la stagione invernale nel suo complesso, è stato il 5° inverno più ...

Clima : ecco come il riscaldamento dell’Artico influenza gli inverni di Stati Uniti - Europa e Asia : Gli scienziati della Rutgers University-New Brunswick e dell’Atmospheric and Environmental Research (AER) hanno collegato la frequenza dell’estremo maltempo invernale negli Stati Uniti alle temperature dell’Artico. La ricerca è stata pubblicata in Nature Communications. Jennifer Francis, co-autrice dello studio e professoressa di ricerca di scienze marine e costiere presso la School of Environmental and Biological Sciences della Rutgers, ...

Clima - nel Mediterraneo a rischio estinzione metà degli animali e delle piante : E' l'allarme che arriva dallo studio condotto dal Wwf insieme all'Università britannica dell'East Anglia e all'australiana James Cook University, se nel mondo non si ridurranno le emissioni di CO2 -

Clima : rispettare gli accordi di Parigi fa risparmiare trilioni di dollari : I costi per la salute crollerebbero e così le morti premature. Intanto il prezzo delle energie rinnovabili è in continuo calo

Morto Giampiero Maracchi : il cordoglio degli enti per la scomparsa del Climatologo : cordoglio per la morte del climatologo Giampiero Maracchi, scomparso oggi a Firenze, da parte di vari enti e associazioni. Per il presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis, “il mondo agricolo perde un amico e un grande alleato”, “l’agricoltura perde nel professor Maracchi un amico e un alleato fedele che mai ha fatto mancare il suo supporto negli anni trascorsi in qualita’ di presidente ...

Clima : piano d’azione Ue per aumentare gli investimenti eco-durevoli : E’ stato presentato il piano d’azione per realizzare un sistema finanziario che sostenga il programma dell’Unione europea per il Clima e lo sviluppo sostenibile. Tre gli obiettivi: orientare i flussi di capitale verso gli investimenti eco-durevoli, gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti Climatici, le catastrofi naturali, la degradazione dell’ambiente e le problematiche sociali, favorire la trasparenza e la ...

Clima : il 27 febbraio conferenza online del Centro tematico europeo sugli impatti - la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti Climatici : Martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:20 si terrà una conferenza online dal titolo “Informare e supportare le politiche sul Clima: il Centro tematico europeo sugli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti Climatici (ETC/CCA)”. La relatrice sarà Silvia Medri della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC), mentre Valentina Giannini (CMCC) farà da moderatrice. Dal 2011, CMCC coordina il ...

Clima : così si alzerà il mare - nonostante gli accordi di Parigi : Nuove simulazioni suggeriscono un innalzamento compreso tra 70 centimetri e 1,2 metri. Decisiva la traiettoria delle emissioni nei prossimi anni

Clima : bozza rapporto Onu - rischio superare soglia 1 - 5 gradi :

Clima - l'appello degli scienziati alle forze politiche : 'Ambiente punto imprescindibile per il futuro del Paese' : ... fissato indicativamente per domenica 18 febbraio, alle 17, alla Città dell'Altra Economia di Roma. ' Confidiamo nella mobilitazione dell'opinione pubblica - aggiunge Pasini - che può intervenire ...