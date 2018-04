Clima | Capi di stato chiedono alla Commissione Europea una chiara strategia climatica per

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Idieuropei hanno invitato laad avanzare, all’inizio del 2019, unatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma scienziati e ambientalisti hanno avvisato che questo obiettivo non è all’altezza. L’Accordo di Parigi impegna l’Europa a determinare il suo target di emissioni sulla base di un obiettivo più ambizioso, ossia limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C. Ora i Leader europei hanno datoun anno di tempo per redigere un piano su come i Paesi europei possano soddisfare i loro obblighi per quanto riguarda il problema dei ...