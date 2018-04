Cleveland supera Toronto | Belinelli vince ancora

Nba - San Antonio Spurs- Cleveland Cavaliers 114-102 - LeBron James supera i 30.000 punti in carriera : LeBron James ha battuto un altro record: è il più giovane di sempre, a 33 anni e 24 giorni, a supera re il muro dei 30.000 punti in carriera . I suoi Cavs però non gli fanno alcun regalo, anzi: si ...

NBA 2018 : Houston supera Golden State grazie a James Harden e Chris Paul. OKC schianta Cleveland! : Notte ricca di incontri in NBA. Il piatto ricco è stato senza dubbio lo scontro tra Golden State e Houston. Sono stati i Rockets a prevalere, per 116-108. I Warriors non perdevano lontano da casa dal lontano 22 novembre: una sconfitta arrivata nel finale con le giocate del rientrante James Harden, che prima ha piazzato la tripla allo scadere dei 24″ per il 114-108, poi nell’azione successiva ha stoppato Steph Curry nel suo tentativo ...