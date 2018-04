Claudio Amendola e l’elogio a Salvini in diretta tv | “Miglior politico degli ultimi 20

ilfattoquotidiano

: Claudio #Amendola ha diritto a dire quello che vuole su #Salvini : non lo vota ma lo apprezza. Il che è molto diver… - lucatelese : Claudio #Amendola ha diritto a dire quello che vuole su #Salvini : non lo vota ma lo apprezza. Il che è molto diver… - LegaSalvini : Claudio Amendola rilancia: Matteo Salvini miglior politico degli ultimi 30 anni - Corriere : Amendola, è tutto un azzardo: quando le parole diventano commedia -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “Senza dubbiosi è dimostrato più capace di tutti i politicivent’anni. Sia i 5 stelle, sia la Lega si sono fatti vedere, sono stati presenti, hanno cercato di rappresentare i lavoratori”. Sono queste le parole pronunciate danegli studi de L’aria che tira, su La7, che in questi giorni non smettono di scatenare discussioni e polemiche (a partire da un botta e risposta sulle pagine del Corriere tra l’attore e Aldo Grasso)., storicamente di sinistra, stava rispondendo a una domanda della conduttrice Myrta Merlino sul votooperai, i quali hanno abbandonato la sinistra per guardare a destra o spostarsi verso il Movimento guidato da Di Maio. “La Lega ha occupato il territorio in prima persona, ed è stato questo il suo grande vantaggio in queste elezioni” ha aggiunto l’attore, che però subito ...