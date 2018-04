Clamoroso sfottò di Bonolis alla Juventus | “l’Ascoli ha dato battaglia…”

Sudafrica - il torello più umiliante della storia : sfottò Clamoroso [VIDEO] : Quando una partita diventa irriverente. Episodio che ha fatto discutere in Sudafrica , a farne le spese è stato il Platinum Stars, sconfitti per 4-2 ed anche umiliati nella gara contro il Kaizer Chiefs. Poco prima del recupero inizia lo sfottò da parte dei padroni di casa, torello irrisorio nei confronti degli avversari che è durato per più di un minuto. Finte, strani giochetti, battiti di mani e movimenti buffi, la partita nei minuti finale è ...

I tifosi del Napoli espongono uno striscione contro la Juventus : Clamoroso sfottò [FOTO] : Nella serata di ieri lo Juventus Official Fan Club di Cercola ha organizzato un raduno dove hanno preso parte anche Luciano Moggi e David Trezeguet. Un’occasione che i tifosi del Napoli non si sono fatti sfuggire per vendicare la sconfitta rimediata due mesi fa in campionato con la rete dell’ex Higuain. Un gruppo di amici residenti nel vicino comune di Santa Maria la Carità, rione Putkin ha esposto uno striscione fuori dal lussuoso ...