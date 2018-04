Citazioni - Spunta unAlfa Romeo nella campagna pubblicitaria della Mini

quattroruote

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Un'Alfa2000 GT Veloce compare in unimmagine diffusa per il lanciorestyling, che sarà nelle concessionarie dalla prossima settimana. Sul sitoCasa anglotedesca una Cooper S, come quella che abbiamo guidato in anteprima, appare in una foto con la coupé anni 70 del Biscione, accompagnata dal claim La reinterpretazione di un capolavoro.Linterrogativo. Un omaggio al Biscione? Di primo acchito, sembra difficile: specialmente negli ultimi due anni, con la Giulia e la Stelvio, lAlfaè tornata a competere di prepotenza con il gigante bavarese. Anche se, solo un decennio fa le due Case avevano mostrato rapporti amichevoli per una possibile joint-venture (tra i vari punti discussi, lattualeavrebbe dovuto condividere la meccanica con la MiTo, che compie dieci anni), senza però arrivare a un accordo. Il dubbio che la citazione sia voluta, comunque, ...