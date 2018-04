Cinquant' anni fa moriva Martin Luther King Colombo | «Non sapremo mai chi l' ha ucciso»

2001 : Odissea nello Spazio - i Cinquant'anni del film cult che aveva previsto Siri : LO SPORT IN ORBITA Una delle scene più iconiche di 2001: Odissea nello Spazio è quella del jogging nello Spazio. Per gli astronauti e le astronaute della Iss allenamenti di questo tipo sono abituali, ...

2001 : Odissea nello Spazio - i Cinquant'anni del film cult che aveva previsto Siri : Nel 1968 il debutto della pellicola di Stanley Kubrick che ha battuto la Nasa nella corsa allo Spazio anticipando alcune delle tecnologie diventate oggi di uso...

“2001 : Odissea nello spazio” ha Cinquant’anni : All'inizio molti ne parlarono male, poi abbiamo cambiato idea: ma non lo capiremo mai davvero The post “2001: Odissea nello spazio” ha cinquant’anni appeared first on Il Post.

Il massacro di My Lai - Cinquant’anni fa : Una compagnia dell'esercito statunitense uccise centinaia di civili inermi in un villaggio del Vietnam, e per molti anni la storia fu insabbiata The post Il massacro di My Lai, cinquant’anni fa appeared first on Il Post.

Massacro di My Lai - Cinquant'anni fa le foto che mostrarono al mondo la vergogna del Vietnam. Il fotografo : "Ai soldati dicevano : Andate e sparate - i vietnamiti non sono umani" : Attenzione: alcune immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità"C'era un uomo con due bimbi al seguito e un cestino in mano che andava incontro ai soldati, sul volto la disperazione. Gridava 'No VC, No VC, No VC!'. Cercava di dire che loro non erano vietcong. Uno dei militari, non fece una piega. Sparò a tutti e tre". cinquant'anni fa, il 16 marzo 1968, il Massacro di My Lain fu una delle pagine più scure del Vietnam. ...

Sabrina Salerno compie Cinquant'anni/ L'icona anni '80 e il ruolo di mamma : "Bisogna saper dire no" : Sabrina Salerno, la splendida icona degli anni '80 compie oggi cinquant'anni. Per lei però il tempo sembra essersi fermato, infatti è ancora splendida come ai tempi di Professione vacanze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Sabrina Salerno compie Cinquant’anni/ L'icona anni '80 e il calcio : il tifo per la Samp e le foto rossonere : Sabrina Salerno, la splendida icona degli anni '80 compie oggi cinquant'anni. Per lei però il tempo sembra essersi fermato, infatti è ancora splendida come ai tempi di Professione vacanze.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:32:00 GMT)

I brani Azzurro e Una Carezza In Un Pugno a giugno festeggiano Cinquant'anni : Nel mese di giugno si festeggiano i cinquant'anni dall'uscita di due brani che hanno fatto la storia della nostra musica italiana: si tratta di Azzurro e Una Carenza In Un Pugno, entrambi cantati dal grande Celentano. Questi due brani sono contenuti nei 48^ esimo singolo, pubblicato dal clan Celentano formatosi nel lontano 1962. Di questi due brani, quello che entra subito nel cuore del pubblico è Azzurro, mentre Una Carenza In Un Pugno non si ...

L amica geniale - nuovo set a Napoli e la città torna agli anni Cinquanta : Gli abiti eleganti nella vetrina di Eddy Monetti, griffe partita da Napoli a fine Ottocento alla conquista del mondo, il negozio Elettrodomestici Russo con la pubblicità del televisiore in vendita a ...

'L'amica geniale' - nuovo set a Napoli : e la città torna agli anni Cinquanta - Cinema - Spettacoli : Gli abiti eleganti nella vetrina di Eddy Monetti, griffe partita da Napoli a fine Ottocento alla conquista del mondo, il negozio Elettrodomestici Russo con la pubblicità del televisiore in vendita a ...

Come si volava sugli aerei Boeing degli anni Cinquanta? : Come si volava su un Boeing della compagnia statunitense United Airlines negli anni Cinquanta? Apparentemente, molto meglio rispetto a oggi. Il video d’archivio che pubblichiamo oggi (è stato recuperato da un utente YouTube curatore del canale Classic Airliners & Vintage Pop Culture) mostra un volo diretto alle isole Hawaii, i suoi passeggeri – elegantissimi – la qualità degli interni e i loro spazi, i dettagli della cucina e delle ...

Palazzo Mansi - inaugura la mostra sugli abiti degli anni Cinquanta : Martedì , 6 marzo, alle 17, sarà inaugurata al museo nazionale di Palazzo Mansi la mostra Invito a Palazzo, in abito da sera a cura di Renata Frediani. Introdurrà l'evento Bruna Niccoli, docente di ...

La “battaglia” di valle Giulia ha Cinquant’anni : Fu il primo vero scontro fra studenti e poliziotti, avvenne a Roma e ci furono più di 100 feriti The post La “battaglia” di valle Giulia ha cinquant’anni appeared first on Il Post.

A Cinquant’anni dal ’68 - le scintille dei teenager anti-armi di Parkland : Grazie al cinquantenario celebrato da libri, mostre, convegni, serie tv, articoli sui giornali e sul web, anche i più giovani stanno rendendosi conto che il '68 fu uno spartiacque per la cultura, la politica e le società occidentali. A questo servono i Grandi Anniversari: a collocare nella coscienza collettiva eventi le cui conseguenze non sono ancora del tutto consumate.Ri-accadrà in modalità altrettanto pervasive ...