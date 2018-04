Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 5 all' 11 aprile

Cinema : a New York anteprima docufilm 'I Siciliani' : Palermo, 3 apr. , AdnKronos, In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm 'I Siciliani', scritto e diretto dal regista Francesco Lama, ...

Cinema : a New York anteprima docufilm ‘I Siciliani’ : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm ‘I Siciliani”, scritto e diretto dal regista Francesco Lama, con Maria Grazia Cucinotta, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Pietrangelo Buttafuoco, Antonio Emanuele e il popolo siciliano. Il film documentario è stato presentato in anteprima mondiale al prestigioso BAFTA di ...

Per la prima volta a Biella le grandi emozioni del Cinema con il Banff Mountain Film Festival : Il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy, che dal 2013 porta in Italia i migliori Film del Festival del cinema di Montagna di Banff , Canada, , arriva per la prima volta a Biella giovedì 5 ...

Blade Runner - la trama del film/ Su Iris un grande classico entrato nella storia del Cinema (31 marzo 2018) : Blade Runner, il film in onda su Iris oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Harrison Ford, Brion James e Joanna Cassidy, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:31:00 GMT)

Il nuovo film di Martin Freeman - da Sherlock all’inquietante thriller Ghost stories al Cinema da aprile (video) : "Le cose non sono sempre ciò che sembrano" è il claim del nuovo film di Martin Freeman, iconico interprete di Watson nella serie tv Sherlock e apprezzato attore di cinema. Nei lunghi periodi che intercorrono tra la realizzazione di una stagione e l'altra di Sherlock, che ha lasciato il pubblico in attesa di una quinta stagione ("Tornare ad interpretare Watson? È più probabile vedermi suonare vecchia musica jazz" ha dichiarato Freeman), ...

Film in uscita al Cinema - cosa vedere e non vedere nel weekend di Pasqua : READY PLAYER ONE di Steven Spielberg. Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance. Usa 2018. Durata: 140’. Voto: 4/5 (DT) Anno 2045, Columbus, Ohio. Il pianeta Terra non se la passa benissimo, mentre lo svago che coinvolge ogni abitante del pianeta è il gioco virtuale Oasis creato dal genio nerd, appena morto, James Hallyday. Quest’ultimo prima di andarsene ha dichiarato ai quattro venti l’esistenza di un Easter egg, ovvero un segreto del gioco ...

Di autismo si può - anzi si deve ridere. Due film e una serie con protagonisti ragazzi Asperger - Cinema - Spettacoli : Dimenticatevi Rain man . Dal film di Barry Levinson con Tom Cruise e Dustin Hoffman sono passati 30 anni, l'autismo ne ha fatta di strada nella ricerca e nella diagnosi precoce e anche i media ...

CinemadaMare 2018 - iscrizioni aperte al campus itinerante gratuito per giovani filmmaker : ... workshop, masterclass e i due concorsi: la Main Competition, all'interno della quale verranno presentati cortometraggi di registi di tutto il mondo, già pronti prima dell'inizio della kermesse, e la ...

Film al Cinema in uscita questa settimana - da 29 al 5 aprile : trama - cast - curiosità : Qualsi sono i Film in uscita questa settimana? Scopri i Film al cinema in uscita giovedì 22 marzo 2018: i titoli, il genere, trama recensione e curiosità. SCOPRI I Film AL cinema A MARZO Nell’elenco che riportiamo di seguito, trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o sulle immagini e leggere così gli ...

Io c’è - film al Cinema il 29 marzo : recensione curiosità : Io c’è è uno dei film al cinema in uscita giovedì 29 marzo 2018. La pellicola è una commedia del 2018, diretta da Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo e Margherita Buy. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Io c’è, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Io c’è DATA USCITA: 29/03/2018 GENERE: Commedia NAZIONALITA’: ...

Loro - il film di Paolo Sorrentino/ Per Silvio Berlusconi si "replica" : in scena al Cinema in due parti : Nuovo trailer e novità importanti per il film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi che andrà in scena con un doppio appuntamento al cinema, ecco perchè(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:05:00 GMT)

'Loro' - il film di Sorrentino su Berlusconi esce al Cinema in due parti : Il film italiano più atteso dell'anno ha una sorpresa in serbo per gli spettatori. 'Loro', del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, pellicola incentrata sulla figura di Silvio Berlusconi, uscirà al ...