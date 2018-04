Cicciobello Morbillino guarisce per “magia” | ma è bufera Virologo Burioni | “Banalizzata

Cicciobello Morbillino - come banalizzare una malattia seria come il morbillo : Giochi Preziosi lancia Cicciobello Morbillino , bambola col morbillo che si cura con una spugna. Un'idea sbagliata, inopportuna e scientificamente scorretta

Cicciobello Morbillino - come banalizzare una malattia seria come il morbillo : Quattro morti per morbillo nel 2017, tre da gennaio a questa parte. La scelta di Giochi Preziosi di lanciare sul mercato Cicciobello Morbillino potrebbe essere criticata già solo con questi due numeri. Stiamo esagerando? Nient’affatto. Anzi, potremmo continuare. L’ultima vittima è una 25enne catanese, mamma di una bambina di 2 anni, in pieno target per i produttori di giochi. Ma troviamo difficile che questa bimba possa giocare con una ...