: Cicciobello Morbillino, come banalizzare una malattia seria come il morbillo - micheleiurillo : Cicciobello Morbillino, come banalizzare una malattia seria come il morbillo - eccave91 : RT @1haribo: non capisco se sono strano io ma le polemiche sul Cicciobello morbillino mi sembrano roba da isterici. Allora togliamo dal mer… - scoopscoop6 : Cicciobello Morbillino, come banalizzare una malattia seria come il morbillo -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Quattro morti pernel 2017, tre da gennaio a questa parte. La scelta di Giochi Preziosi di lanciare sul mercatopotrebbe essere criticata già solo con questi due numeri. Stiamo esagerando? Nient’affatto. Anzi, potremmo continuare. L’ultima vittima è una 25enne catanese, mamma di una bambina di 2 anni, in pieno target per i produttori di giochi. Ma troviamo difficile che questa bimba possa giocare con una bambola che ha sul corpo dei puntini rossi che “sparisconoper magia se strofinati con la salvietta o la cremina in dotazione”,si legge sul sito dell’azienda. Quegli stessi “puntini rossi” e le complicazioni che portano con sé, l’hanno infatti privata di sua madre. La scelta di Giochi Preziosi di lanciare questo giocattolo sul mercato è inopportuna, sbagliata e scientificamente non corretta. Proviamo a spiegare perché. È ...