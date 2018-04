Choc a Brescia | uccide due persone | ecco le motivazioni del killer

Blastingnews

: RT @Libero_official: Porte spalancate all'invasione: i numeri-choc della questura (roba da non credere) - Viky66jane : RT @Libero_official: Porte spalancate all'invasione: i numeri-choc della questura (roba da non credere) - RobertoPer1964 : RT @Libero_official: Porte spalancate all'invasione: i numeri-choc della questura (roba da non credere) -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Incredulità e sgomento per quanto accaduto atra le 11:30 e le 15:30 del 4 aprile 2018: un uomo, Cosimo Balsamo, 67enne pregiudicato, a bordo di un'auto ed armato di un fucile e di una pistola, ha seminato il panico nella provincia lombarda, causando la morte di due. Si è introdotto in una ditta specializzata nel commercio di veicoli industriali sita a Flero,ndo un imprenditore 78enne, Elio Pellizzari, e ferendone un altro. Dopodiché si è impossessato di un’auto e si è diretto a Vobarno, localitàna a un'ora circa di distanza. Lì ha freddato un'altra persona: un uomo di 61 anni che era stato suo coimputato in un processo che vedeva Balsamo condannato per associazione a delinquere per furto aggravato. Le forze dell’ordine hanno provato a circondare l’uomo nel tentativo di bloccarlo sulle varie vie di fuga, grazie all'aiuto dei lettori targa dissipati su ...