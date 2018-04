Chi raccoglie e vende senza dirci nulla i nostri dati personali

Facebook raccoglie da anni dati su Chiamate e sms senza il permesso degli utenti Video : Decisamente, il periodo è difficile per Facebook [Video]. Coinvolta dallo scandalo di Cambridge Analytica, l'azienda di Mark Zuckerberg ha dovuto spiegare in una dichiarazione rilasciata domenica 25 marzo dopo le rivelazioni degli utenti di Internet e del sito di ars technica che i log delle chiamate e degli SMS erano salvati nel loro archivio di dati. Dylan McKay, uno sviluppatore indipendente, ha annunciato la sua scoperta in un tweet il 21 ...

Facebook raccoglie da anni dati su Chiamate e sms senza il permesso degli utenti : Decisamente, il periodo è difficile per Facebook. Coinvolta dallo scandalo di Cambridge Analytica, l'azienda di Mark Zuckerberg ha dovuto spiegare in una dichiarazione rilasciata domenica 25 marzo dopo le rivelazioni degli utenti di Internet e del sito di ars technica che i log delle chiamate e degli SMS erano salvati nel loro archivio di dati. Dylan McKay, uno sviluppatore indipendente, ha annunciato la sua scoperta in un tweet il 21 marzo. ...

In Qatar organizzata una fiera per raccogliere fondi per costruire una Chiesa ortodossa - : Il bazar è stato organizzato dai rappresentanti di tutte le comunità ortodosse che vivono in Qatar, dove la popolazione locale professa in maggioranza l'Islam. I membri delle comunità russe, serbe, ...

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-2. Lanzini raccoglie l'assist di Higuain e Chiude la contesa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ARGENTINA-ITALIA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla ...

Usa - la pornostar che inChioda Trump raccoglie 150mila dollari in 48 ore per la causa contro il tycoon : Usa, la pornostar che inchioda Trump raccoglie 150mila dollari in 48 ore per la causa contro il tycoon Stormy Daniels ha lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere le spese legali contro il presidente e annuncia una conferenza stampa bomba Continua a leggere L'articolo Usa, la pornostar che inchioda Trump raccoglie 150mila dollari in 48 ore per la causa contro il tycoon proviene da NewsGo.

Chi semina bufale raccoglie vergogna : Coldiretti, Cgil, Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow Food International, Federconsumatori, Acli Terra, Fair Watch. Uniti a Movimento 5 stelle, Lega e Fratelli d'Italia.

Chi sta raccogliendo l'appello di Di Maio al 'senso di responsabilità'? : Luigi Di Maio rinnova il suo appello a tutti i partiti a convergere sui temi in nome della responsabilità e lo fa con una lettera aperta a 'La Repubblica': "Voltiamo pagina e cambiamo l'Italia insieme", scrive il leader del Movimento 5 Stelle. Ripetendo l'importanza di fare tutto alla luce del sole, in trasparenza, senza quelli che definisce "teatrini, giochi di palazzo e strategie ...

Xpeng - il marChio elettrico cinese raccoglie fondi e convince anche Alibaba : Ma adesso, grazie all'annuncio sui nuovi investitori, la start-up del Regno di Mezzo ha guadagnato gli onori della cronaca. Ad Hong Kong ha ufficializzato di aver rastrellato complessivamente attorno ...

Scrittorincittà 2018 : "Per una volta - Chi semina Venti raccoglierà festa" a Cuneo : La forza di questi Venti riguarda la forza della scienza, le domande a cui apre e che sembrano portarci via prima di essere pronti. Riguarda la forza della politica, all'indomani di elezioni che ...

GENITORE PICChiA PROF DEL FIGLIO/ Chi ha seminato buonismo ora raccoglie video & botte : In una scuola media di Foggia un docente è stato PICCHIAto dal padre di un alunno: 30 giorni di prognosi. Nel comasco uno studente ha insultato il docente. GIANFRANCO LAURETANO(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 06:08:00 GMT)MACERATA/ Antifascisti e no, tutti in piazza a usare il dolore per dividere, di R. Persico, di R. PersicoBIMBO SI IMPICCA A 8 ANNI/ Dopo rimprovero: l'ira (e il dramma) di aver deluso un padre troppo "grande", di L. ...

Spice Girls - tour a risChio? Victoria Beckham : ‘Stiamo solo raccogliendo idee’ : Le cinque Spice Girls originali – Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell in Horner, Melanie Brown e Melanie Chisholm – si sono di recente reincontrate in un meeting presso la tenuta privata nell’Hertfordshire della ex ginger Spice, alla presenza del loro storico manager Simon Fuller. Questo revival tra cinque amiche che, incidentalmente, hanno anche venduto decine di milioni di dischi nel corso degli anni 90 ha scatenato ...

Pomodoro paChino - raccoglierlo non conviene : ecco cosa sta succedendo : Il Pomodoro pachino è conosciuto e amato in gran parte del mondo. Inizialmente questo tipo di prodotto era chiamato 'Oro rosso' in Sicilia, peccato però che adesso il Comune di origine del Pomodoro abbia smesso di raccoglierlo per lasciarlo nelle serre a deperire. La problematica sta nel fatto che gli agricoltori non troverebbero più alcuna convenienza nella sua raccolta dato che il prezzo di mercato è sceso in maniera alquanto forte per via ...