Chi l’ha visto? Anticipazioni | il mistero di Alessandro Fiori | le ultime con Federica

“Ha scelto!”. UeD : Nilufar l’ha fatto per la prima volta. Il percorso della Addati è stato difficile e le critiche non sono mancate. Adesso però ha stupito tutti : “Erano in macChina…”. Qualcuno l’ha presa malissimo : Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi ...

Wolverine non ce l’ha fatta - morto il lupo investito a Natale : “Addio fiero vecChietto” : “La peggior vigilia di Pasqua che il Canc potesse avere”, scrivono su Facebook i veterinari che per mesi hanno curato il lupo recuperato poco prima di Natale a Borgone di Susa, in Piemonte.Continua a leggere

Sinistra anno zero : perché è scomparsa e Chi l’ha uccisa : Matteo Renzi ha trascinato il suo partito dai massimi al minimo nel giro di pochi anni. Ma la crisi del Pd è lo specchio di una forza che non riesce ad ascoltare i suoi vecchi elettori. Che ora guardano ai Cinque stelle. E non solo......

Turchia - Chi l’ha visto : “Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori - l’italiano scomparso a Istanbul” : “È stato ritrovato il cadavere di Alessandro Fiori“, il 33enne scomparso a Istanbul nei giorni scorsi, a Sarayburnu, una zona di Istanbul, e, secondo la trasmissione di Chi l’ha visto sarebbe stato anche riconosciuto dal padre. Il corpo dell’uomo, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato ritrovato con il cranio fracassato ed è stato inviato all’Istituto di medicina forense locale per accertarne l’identità ...

“Tu…”. Italiani scomparsi in Messico - choc a “Chi l’ha visto?”. Trasmessa un’intercettazione agghiacciante che potrebbe far luce sulla sorte dei nostri connazionali svaniti nel nulla : Da quasi due mesi di loro si sono perse le tracce. Vincenzo Cimmino, Raffaele e Antonio Russo, i 3 Italiani scomparsi in Messico lo scorso 31 gennaio sembrano svaniti nel nulla. Nelle settimane scorse le indagini avevano portato all’arresto di 3 agenti della polizia messicana sospettati di aver consegnato a un gruppo armato. Adesso arriva una mezza conferma durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, che si occupa del ...

“È lei”. Resti umani nel pozzo. La notizia terribile. Scomparsa nel 2010 - di lei si era occupata per mesi “Chi l’ha visto?” : Una scoperta macabra che potrebbe far luce su un mistero che dura da 8 anni. A Porto Recanati, in provincia di Macerata, in un pozzo utilizzato per i rifiuti nei dintorni dell’Hotel House – un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga – sono stati ritrovati i Resti di una ragazza. Lo hanno scoperto gli investigatori di Guardia di Finanza e Polizia con l’aiuto dei vigili del fuoco che stavano ...

Federica Sciarelli saluta Fabrizio Frizzi : il ricordo commosso a ‘Chi l’ha visto’ : Non esiste programma televisivo che in questi giorni non dedichi un momento al ricordo di Fabrizio Frizzi, omaggiato meritatamente dal suo pubblico e dai colleghi che dalla Rai a Mediaset, passando per le radio nazionali, già...

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 28 marzo : Chi l’ha visto, Anticipazioni puntata di mercoledì 28 marzo: Federica Sciarelli si occuperà dei casi di Immacolata Villani e Alessandro Neri Anticipazioni sulla puntata del 28 marzo di Chi l’ha visto, il popolare programma televisivo dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto con enorme successo dalla giornalista Federica Sciarelli. Chi l’ha visto 2018: Anticipazioni puntata 28 marzo mercoledì 28 marzo 2018 alle ore ...

“Guardate come l’hanno vestito!”. Leone Lucia - la foto è virale. Dopo la tutina subito sold out - il look del figlio di Chiara Ferragni e Fedez fa ancora il giro della rete : Si sapeva mesi prima che nascesse che il piccolo Leone Lucia sarebbe stato un fenomeno social, ma più passano i giorni, più il caso ‘si allarga’. Il primogenito di Chiara Ferragni, fashion blogger e influencer, e Fedez, uno dei rapper italiani più famosi (anche se molti ignoravano che di cognome facesse ‘Lucia’) è venuto al mondo con qualche settimana di anticipo. È nato lo scorso 19 maggio, giorno della festa del ...

ROMA - ATEF MATHLOUTHI : “VI DENUNCIO - NON SONO TERRORISTA!”/ Chi l’ha visto - video : allarme revocato : ROMA, tunisino ricercato "Non SONO un terrorista, vi DENUNCIO!": il 41enne ATEF MATHLOUTHI rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione. Revocata allerta nella Capitale(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

“Devi sparire!”. Panico a C’è posta per te. Giuseppe è disperato vuole tornare dalla fidanzata e dal loro bambino - ma il suocero è contrario : “L’hai abbandonata” e la busta si Chiude. Poi il clamoroso colpo di scena : La storia di Giuseppe e Maria Luana ha appassionato il pubblico di C’è posta per te. Il loro è stato un amore grandissimo, ma quasi come in un’opera scespiriana, è arrivata la fine che ha distrutto l’uomo. Per cercare di recuperare la situazione Giuseppe si è rivolto a Maria De Filippi, per dire alla sua ex che la ama e vuole stare con lei e con il loro bambino, nato da due mesi. La coppia fino a 11 giorni fa viveva con la famiglia di ...