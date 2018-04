Chi era Maya Angelou

Consultazioni : Di Maio diviso tra Pd e Lega - Chi accetterà la coalizione? : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, sembra intenzionato ad intraprendere soltanto due strade. Il destino del nostro Paese sembra essere in mano alla proposta di governo da sottoscrivere con PD o Lega. Fuori dai giochi, quasi sicuramente il partito di Berlusconi, Forza Italia, che sembra essere stato messo da parte dal Movimento 5 Stelle per un'eventuale coalizione. Cosa ne pensa il PD Il partito di centrosinistra si spacca ...

MenChini incontrerà le associazioni e operatori del mare : Senza spiagge non c'è turismo, colonna portante dell'economia cittadina. Il sistema, dunque, è in sofferenza e va riscritto. In tempi rapidi, con regole certe e nell'interesse di tutti: dai bagnanti ...

ChiARA FERRAGNI - FEDEZ E LEONE / Il bebè già influencer? Quando per la blogger c'era solo Riccardo Pozzoli : LEONE Lucia, figlio di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, è già una star sui social network. Dalla storia con Riccardo Pozzoli all'arrivo di Leo: com'è cambiata la vita della blogger(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:25:00 GMT)

Infortuni : incastrato con mano in macChinario - operaio ferito nel Palermitano : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Infortunio sul lavoro a Partinico, in provincia di Palermo, dove un operaio di 50 anni è rimasto ferito mentre lavorava nella distilleria Bertolino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo è rimasto incastrato con la mano destra in un macchinario. Immediatamen

Consultazioni al via - Mattarella Chiederà proposte adeguate : Roma, 3 apr. , askanews, Un governo all'altezza della situazione, che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini. Le Consultazioni di Sergio Mattarella per la formazione del governo inizieranno ...

Quinta Colonna Chiude per sempre? Il programma di Rete4 “non tornerà in onda” : Quinta Colonna verso la chiusura definitiva? Questo il destino del programma di Rete4 Quinta Colonna chiude? A quanto pare sì. Il programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, “salvo clamorosi colpi di scena, non tornerà in onda nella prossima stagione” televisiva. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui il talk show della rete “minore” di […] L'articolo Quinta Colonna chiude per sempre? Il programma di Rete4 ...

Trentino - 18mila euro per partorire / Ora la coppia di turisti russi Chiederà permesso di soggiorno : Trentino, 18mila euro per partorire: ora la coppia di turisti russi chiederà il permesso di soggiorno. Il bimbo è nato prematuro mentre questi erano in vacanza nell'Alto Adige in Italia.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Ancona - Chiusi nel cimitero/ Non era stato aggiornato il nuovo orario e finiscono in un incubo : Ancona, chiusi nel cimitero: non era stato aggiornato il nuovo orario e finiscono in un incubo. Una delle paure più grandi dell'uomo diventa realtà per un gruppo di visitatori.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)

CONSULTAZIONI GOVERNO - MATTARELLA : “PORTAVOCE ESIGENZE CITTADINI”/ Quirinale Chiederà proposte di Lega e M5s : CONSULTAZIONI al Quirinale: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio MATTARELLA: "portavoce delle ESIGENZE dei cittadini"(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)

Eurocontrol - guasto al pc che gestisce i voli europei : “A risChio la regolarità del 50% dei viaggi. Problemi fino a sera” : Un guasto ai computer sta mettendo a rischio la regolarità del 50% dei voli europei. Eurocontrol, l’ente continentale per il controllo del traffico aereo, ha annunciato sul proprio profilo Twitter che “c’è stato un guasto del Enhanced Tactical Flow Management System” e si ipotizza una “riduzione della capacità del network europeo di circa il 10 per cento”. Il problema, spiega l’Eurocontrol, “è stato ...

Alle consultazioni Sergio Mattarella Chiederà ai partiti proposte e indicazioni programmatiche per un governo all'altezza : Le consultazioni che si apriranno domani al Quirinale avranno come obiettivo quello di dare al Paese un governo all'altezza delle esigenze dei cittadini e proprio per questo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiederà Alle forze politiche proposte e indicazioni programmatiche. È quanto si apprende da ambienti del Quirinale alla vigilia delle consultazioni.Il capo dello Stato per due giorni convocherà il ...

Ed Sheeran avrebbe intrapreso un’azione legale contro Chi lo ha accusato di plagio per “The Rest Of Our Life” : Lo scorso gennaio si era diffusa la notizia secondo la quale Ed Sheeran era stato accusato di plagio per la canzone “The Rest Of Our Life”, scritta per gli interpreti Tim McGraw e Faith Hill. via GIPHY A poco più di due mesi dalla notizia, Ed ha detto la sua. Stando a quanto riportato dal sito TMZ. com, il cantautore britannico avrebbe presentato una controquerela in risposta all’accusa avanzata dai cantautori Sean Carey e ...

Turismo - SmacChi - Pd - : 'C'è ripresa - ora accelerare' : ... investimenti e risorse specifiche in un settore, quello del Turismo e dei servizi, che potrà essere da traino per la ripresa e il benessere dell'intera economia regionale'. Post correlati Umbria ...

Incidente sul lavoro a Marghera - muore un operaio : è stato sChiacciato da un camion : Un operaio friulano di 55 anni, Mauro Morassi, è morto a Marghera (Venezia), travolto da un camion in uscita da un deposito. L’autista del mezzo non si sarebbe accorto in tempo della presenza del collega che si trovava in un angolo cieco.Continua a leggere