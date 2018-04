Borsa svizzera Chiude in calo - SMI -0 - 89% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Scienza : gli studenti masChi si considerano più intelligenti - in barba ai voti : Volere è potere? Uno studio, primo nel suo genere, dimostra che negli anni del college i maschi alle prese con lo studio della biologia si percepiscono come più intelligenti, anche se paragonati a compagne dai voti invidiabili. Mentre, al contrario, le studentesse tendono a sottovalutarsi. La ricerca, pubblicata su ‘Advances in Physiology Education’, mostra che il genere ha un forte impatto sulla percezione della propria intelligenza ...

Chi era Cosimo Balsamo - il killer di Brescia : Pregiudicato, era finito in carcere e una volta fuori se l'è presa con chi credeva responsabile della sua fine. Le vittime di Cosimo Balsamo non sono state scelte a caso. Il 67enne, originario di ...

Isola - giorno 72. Jonathan contro Bianca dopo essere stato nominato anche da lei : «Stasera dovevi sChierarti. Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei Si è chiusa l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui per sapere cosa è successo), e le alleanze sembrano ormai scompaginate. Nel mirino sembra esserci soprattutto Bianca Atzei, su cui iniziano a nutrire dei dubbi i suoi amici più cari dell’Isola: Alessia Mancini e Jonathan. Isola dei Famosi, giorno 72| Jonathan contro Bianca dopo la puntata i naufraghi tornano tutti insieme su ...

L’AQUILA - DOPO IL TERREMOTO UE ChiEDE TASSE SOSPESE/ Il sindaco Biondi : “restituzione è intollerabile!” : TERREMOTO L'Aquila, Ue CHIEDE restituzione TASSE SOSPESE: “Erano aiuti di Stato”. Circa 350 imprese coinvolte, scatta la rivolta: pronte battaglie legali e proteste clamorose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Serie C Racing Fondi - esonerato Sanderra. PanChina a Luiso : Fondi - Cambio di allenatore per la Racing Fondi . Il club ha infatti annunciato di aver sollevato dall'incarico Stefano Sanderra e di aver affidato la prima squadra a Pasquale Luiso . Questo il ...

Crimi presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def. Il Pd protesta : “Metodo acChiappatutto” : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti (su 27) presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. La commissione del Senato si insedierà martedì, dopo il voto dell’Aula per la sua istituzione. I vicepresidenti della commissione speciale saranno Giacomo Caliendo (Forza Italia) e Erica Rivolta (Lega) eletti rispettivamente con 9 e 12 voti. Segretari, infine, sono stati eletti Simona Malpezzi del Pd e Giovambattista ...

Amici 17 Serale - anticipazioni prima serata : le esibizioni dei BianChi : Amici 2018: i Bianchi scoprono le esibizioni della prima puntata Durante il daytime di oggi di Amici 17 i membri della Squadra Bianca, esattamente come accaduto ieri per i componenti di quella Blu, hanno saputo in anteprima le esibizioni che dovranno preparare in vista del primo appuntamento del Serale, previsto per sabato 7 aprile. Irama dovrà preparare in questi giorni i suoi nuovi inediti Un giorno in più e Che ne sai, Tutto l’amore ...

Federica Panicucci smentisce sui social : “Mattino 5 non Chiuderà” : Mattino Cinque sospeso? Federica Panicucci replica sui social Federica Panicucci ha fatto sapere sul suo profilo Instagram che Mattino 5 non è stato né sospeso né cancellato. È di questa mattina la notizia della presunta sospensione del rotocalco del mattino della rete ammiraglia del Biscione. In breve la notizia ha fatto il giro di tutti i siti e dei social. I fan della conduttrice e di Mattino 5 si sono molto allarmati, prendendo d’assalto i ...

ParChi e riserve - approvato il documento operativo da 700mila euro : ... le riserve e le aree protette: una politica di gestione. Tanto che quest'anno abbiamo scelto di destinare una cifra importante al settore, incrementandola rispetto al 2017 di circa l'80%. Con questo ...

Cosimo Balsamo - Chi era il killer di Brescia che ha ucciso due imprenditori prima di togliersi la vita : È Cosimo Balsamo, pregiudicato Bresciano, l'uomo che secondo i carabinieri ha ucciso l'imprenditore Elio Pellizzari a Flero nel Bresciano, poi con un'auto rubata si è spostato a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, dove ha ucciso un altro imprenditore, James Nolli. Alla fine Balsamo si è ucciso.Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua ...