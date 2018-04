Champions League | pagelle Barcellona-Roma

Volley - Champions League 2018 : Civitanova vince il derby con Trento - Juantorena regala il 3-1. La Lube vede la Final Four : Civitanova ha battuto Trento per 3-1 (25-22; 23-25; 25-19; 28-26) nell’andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Il primo atto del derby italiano va quindi alla Lube che compie un passo importante verso la Final Four ma i dolomitici si giocheranno il tutto per tutto settimana prossima di fronte al proprio pubblico: dovranno imporsi per 3-0 o 3-1 per guadagnarsi il golden set di spareggio, in tutti gli ...

Champions League - la Roma tracolla al Camp Nou : finisce 4-1 per il Barcellona. I giallorossi piegati da due autoreti : La Roma di Eusebio Di Francesco esce sconfitta dal Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince 4-1 e ipoteca il passaggio alla semifinale. Un risultato pesante per i giallorossi, punita sfortunata nel segnare i due autogol che hanno facilitato la vita a i padroni di casa. I giallorossi infatti mostrano personalità, si vedono negare un rigore su Dzeko e poi in maniera atroce subiscono due autoreti a ...

Calcio - Champions League 2018 : notte da sogno ad Anfield. Il Liverpool manda ko il Manchester City - finisce 3-0! : L’andata dei quarti di finale di Champions League non poteva andare meglio per il Liverpool. I Reds hanno letteralmente schiantato il Manchester City per 3-0, sfoderando una prestazione da ricordare, sottolineata perfettamente dalla solita meravigliosa cornice di Anfield, che ha reso la serata magica. Il passivo è pesante, ma rispecchia perfettamente i valori visti in campo. Il City è stato irriconoscibile, certamente per demeriti propri, ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia surclassa la Lokomotiv Novosibirsk e vede la Final Four! Show di Atanasijevic e Zaytsev : Perugia ha sconfitto la Lokomotiv Novosibirsk per 3-1 (24-26; 25-15; 25-19; 25-21) nell’andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils mandano in visibilio gli spettatori del PalaEvangelisti e compiono il primo importante passo verso la Final Four: settimana prossima basterà vincere due set nella durissima trasferta in Siberia per tornare tra le quattro grandi d’Europa, in caso di sconfitta ...

Champions League - Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona : De Rossi e Manolas segnano nella propria porta : Le autoreti di De Rossi e Manolas spianano la strada ai blaugrana, che arrotondano il risultato con Piqué e Suarez

Video Gol Barcellona-Roma 4-1 : Highlights e Tabellino Champions League 04-04-2018 : Risultato Finale Barcellona-Roma 4-1: Cronaca e Video Gol De Rossi (aut.), Manolas (aut.), Piqué, Dzeko, Suarez Champions League, Quarti di Finale Gara di Andata 04 Aprile 2018 Finisce con un lapidario 4-1 l’andata dei Quarti di Finale di Champions League Barcellona-Roma. I blaugrana chiudono già il discorso qualificazione con un risultato tutto sommato bugiardo per quello che si è visto in campo. La Roma infatti forse meritava forse ...

Champions League 2018 - Barcellona-Roma 4-1 : Messi e compagni vincono l’andata - semifinale ipotecata : Il Barcellona ha sconfitto la Roma per 4-1 nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 e hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. La corazzata spagnola si è rivelata decisamente più forte e concreta, nei momenti cruciali è risultata più cinica ed è stata spietata: non hanno dominato come loro consueta abitudine ma hanno capitalizzato al massimo le chance avute. I giallorossi ci hanno provato in avvio, hanno ...

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1 - Suarez chiude i conti : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Barcellona-Roma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio ...

Pagelle Barcellona-Roma - Champions League : 4-1. Roma punita oltre i propri demeriti. Bene Dzeko e Alisson - ma i blaugrana non perdonano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Il Barcellona vince con un rotondo 4-1 contro la Roma, ma mai risultato fu più bugiardo. I giallorossi, infatti, tengono Bene il campo e si ritrovano sotto di due gol solamente per altrettanti autoreti proprie, la prima di De Rossi in anticipo su Messi, la seconda di Manolas in rimpallo su Umtiti. Il terzo gol di Piquè poteva tagliare la gambe alla squadra di Di Francesco che, invece, ...