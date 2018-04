Champions League 2018 | Barcellona-Roma 4-1 | Messi e compagni vincono l’andata | semifinale

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1 - Suarez chiude i conti : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Barcellona-Roma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio ...

Pagelle Barcellona-Roma - Champions League : 4-1. Roma punita oltre i propri demeriti. Bene Dzeko e Alisson - ma i blaugrana non perdonano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Il Barcellona vince con un rotondo 4-1 contro la Roma, ma mai risultato fu più bugiardo. I giallorossi, infatti, tengono Bene il campo e si ritrovano sotto di due gol solamente per altrettanti autoreti proprie, la prima di De Rossi in anticipo su Messi, la seconda di Manolas in rimpallo su Umtiti. Il terzo gol di Piquè poteva tagliare la gambe alla squadra di Di Francesco che, invece, ...

Champions League - la Roma tracolla al Camp Nou : 4-1 per il Barcellona : La Roma di Eusebio Di Francesco esce sconfitta dal Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince 4-1 e ipoteca il passaggio alla semifinale. Un risultato pesante per i giallorossi, punita sfortunata nel segnare i due autogol che hanno facilitato la vita a i padroni di casa. L'articolo Champions League, la Roma tracolla al Camp Nou: 4-1 per il Barcellona proviene da Il Fatto Quotidiano.

Champions League - Barcellona-Roma 4-1 : 22.34 La Roma cede 4-1 al Barcellona al Nou Camp, un risultato severo, che rende difficilissima la gara di ritorno di martedì prossimo all'Olimpico. Nainggolan non ce la fa, al suo posto Pellegrini. Buona Roma in avvio che protesta anche per un fallo di Semedo su Dzeko in area (9'). Il Barça comincia a farsi vedere (palo di Rakitic al 18'), ma i giallorossi reggono. Poi sfortuna: De Rossi (38') e Manolas (56') firmano due autogol,Piquè fa ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi - ma Suarez li richiude : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

LIVE Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Trento 1-1 e Perugia-Novosibirsk 1-1 in DIRETTA. Andata quarti di finale - derby italiano da ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento e Perugia-Lokomotiv Novosibirsk , Andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-0 - Pique chiude i conti. Giallorossi a testa bassa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

BARCELLONA-ROMA - MOVIOLA/ Video - due rigori non concessi su Dzeko e Pellegrini (Champions League) : BARCELLONA-ROMA, MOVIOLA in Champions League: Dzeko e Pellegrini reclamano due rigori, dubbi soprattutto riguardo l'intervento sul centravanti bosniaco(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:13:00 GMT)

Diretta / Perugia Novosibirsk (risultato live 2-1) streaming video e tv - 4^ set (play off Champions league) : Diretta Perugia Novosibirsk: info tv e streaming video. Si accende al Pala Evangelisti la gara di andata dei play off a 6 della Champions League: La Sir favorita contro il Lokomotiv?.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:02:00 GMT)

Diretta / Civitanova Trento (risultato live 2-1) streaming video e tv : 4^ set (Champions League playoff 6) : Diretta Civitanova Trento: info tv e streaming video del match di andata dei play off a 6. E' di nuovo derby italiano per la Champions League: Lube favorita oggi?.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:59:00 GMT)

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-0 - Pique chiude i conti. Giallorossi a testa bassa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Barcellona-Roma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i Giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-0. Piquè - e sono tre! La Roma sta sparendo dal campo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

DIRETTA / Perugia Novosibirsk (risultato live 1-1) streaming video e tv - 3^ set (play off Champions league) : DIRETTA Perugia Novosibirsk: info tv e streaming video. Si accende al Pala Evangelisti la gara di andata dei play off a 6 della Champions League: La Sir favorita contro il Lokomotiv?.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:43:00 GMT)