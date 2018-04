Champions | il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo | ' E' di un altro pianeta'

Champions - il mondo ai piedi di Ronaldo : ANSA, - ROMA, 4 APR - Il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo . Il campione del Real viene celebrato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli e non solo, per la spettacolare rovesciata che ha impreziosito il 3-0 del ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...