Celebriamo i 40 anni di Goldrake con | C' era una volta Goldrake La vera storia del robot

eurogamer

: ?? Nasceva oggi 333 anni fa Johann Sebastian #BACH. Lo celebriamo con la sua possente MESSA IN SI minore tra poco… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi 333 anni fa Johann Sebastian #BACH. Lo celebriamo con la sua possente MESSA IN SI minore tra poco… - lenovoitalia : RT @MotorolaITA: L’introduzione del primo telefono portatile da parte di Motorola 45 anni fa ha cambiato il mondo, ma il nostro desiderio è… - nickledgers : RT @MotorolaITA: L’introduzione del primo telefono portatile da parte di Motorola 45 anni fa ha cambiato il mondo, ma il nostro desiderio è… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) In occasione delle celebrazioni per i 40dalla prima trasmissione della serie Atlas Ufoin Italia, Società Editrice La Torre ripropone il saggio C'era una. Ladelgiapponese che ha rivoluzionato la TV italiana di Massimo Nicora in una edizione speciale a tiratura limitata e numerata, interamente riveduta e corretta e con una nuova copertina. Il tutto al prezzo di €28,50.Ecco il comunicato ufficiale:Della nuova edizione saranno realizzate soltanto 100 copie che potranno essere acquistate esclusivamente dal sito di Società Editrice La Torre a partire dalle ore 19.00 del 4 aprile 2018 - allo stesso orario in cui fu trasmessa la prima puntata del cartone animato in Italia nel 1978 - fino a esaurimento scorte. Le copie non sono preordinabili e unaesaurita la tiratura l'edizione speciale non verrà più ristampata. Resterà comunque ...