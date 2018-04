Casting per una serie TV - per un video - per progetti cinematografici e per Sky : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per una serie Tv, per la realizzazione di un video, per alcuni progetti cinematografici e per un programma della piattaforma Sky. Un video Per la campagna estiva di Havaianas si cercano comparse per la realizzazione di un video. Le selezioni si terranno il 5 aprile a Milano. In particolare, la ricerca è indirizzata verso le seguenti figure: uno skater, una ...

Marsala - al Carpe Diem si apre il Casting per il musical "La Magia della Realtà" : 'La Magia della Realtà', la fiaba musicale scritta da Giuseppe Angotta e Paolo Navarra, pubblicata nel 2005 da Navarra Editore, si prepara a diventare un grande musical diretto e organizzato dall'...

Casting per I Fuorilegge di Versailles - diretto da Paolo Rossi - ma non solo Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare a Casting e provini per la ricerca di attori e attrici per varie e interessanti opportunita', tutte retribuite. S.H.A.R.E. Per lo spettacolo teatrale dal titolo S.H.A.R.E., scritto da Pier Paolo e Gennaro Esposito, si cercano un attore e un'attrice, entrambe di eta' scenica tra i 20 e i 25 anni, con una rilevante preparazione sia in ambito comico-brillante che drammatico. Le ...

Nuovi Casting per Gomorra - e altre selezioni in programma Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a casting e provini per la serie Tv Gomorra per comparse di qualunque eta', ma anche per il teatro e per uno spot e un Video musicale. Per quanti supereranno i vari casting è sempre prevista la retribuzione. Rum Communication Lo studio di produzione Video Rum Communication, per la realizzazione di uno spot pubblicitario cerca un attore di bella presenza di eta' compresa tra i 30 ...

Casting per il nuovo film diretto da Francesco Benigno e tanto altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per alcuni nuovi film, per una nota serie televisiva ma anche per tante altre interessanti opportunita'. Trees-Home La casa di produzione Trees-Home di Milano cerca un professionista che si occupi di post produzione fotografica. Si richiede adeguata competenza nell'utilizzo di photoshop, lightroom, compositing, grading, correzione del colore. Gli interessati ...

Casting per Gomorra e altre serie tv : tutti i dettagli su come partecipare : Continuano i Casting per Gomorra e altre serie tv nel nostro Bel Paese e non solo per quelle note come la serie Sky e Suburra, le cui riprese inizieranno il prossimo mese, ma anche per delle importanti novità. A quanto pare il successo de I Medici, ha aperto nuove strade e nuove possibilità nel nostro Paese e l'ultima arriva da Perugia pronta a diventare un set cinematografico per le riprese della fiction “Il nome della rosa” per la quale si ...

Casting per una fiction - un film - cortometraggi - una serie TV per la Rai e altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per tante diverse opportunita', tutte retribuite. Kiabi La Kiabi, noto marchio di abbigliamento, cerca testimonials di tutte le eta', da neonati ad anziani, per una vasta campagna pubblicitaria. Gli interessati devono candidarsi [Video] tramite il sito ufficiale inviando 2 fotografie in primo piano e a figura intera. Un grande film internazionale Per il film ...

Elite Model Look - al via i Casting per entrare nel mondo della moda : Un trampolino unico per entrare nel mondo della moda E' proprio grazie al concorso Elite Model Look che hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del ...

