Condanna definitiva, con un lieve sconto di pena, per l'ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe, accusato di abuso in atti di ufficio e falso in atto pubblico nel processo scaturito dagli ammanchi nei bilanci del Comune di Reggio Calabria dal 2008 al 2010. Laha ridotto di 5, per la prescrizione dell'abuso d'ufficio, la condanna a 5ora dovrà scontare una pena di 4e 7. Respinti i ricorsi dei revisori dei conti Stracuzzi, D'Amico e De Medicio, tutti condannati a 2, 4.(Di mercoledì 4 aprile 2018)