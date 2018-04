Cassazione | la raccomandazione pagata non va mai risarcita anche se fallisce

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Eccoci in italia, patria delle raccomandazioni, dove per accedere ad un posto di lavoro, partecipare ad un'asta, ottenere un qualsivoglia favore, la mazzetta è spesso d'obbligo. Tanto siamo abituati a questo modus vivendi da non stupirci se la prassi sia questa quasi ovunque, e se si debba pagare dazio per arrivare ad ottenere ciò che si vuole. Transazioni illecite per il nostro Codice Civile Se per i comuni mortali il pagamento per unarientra nel consueto, per la legge prevale in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis. Questo notissimo brocardo romanistico, derivato direttamente dalle fonti romane, è enunciato soprattutto in due testi: Il Codice Giustiniano, ed il Digesto. Dal diritto romano è passato senza problemi nel diritto comune e poi, come risulta dall'art. 2035 c.c., ha trovato accoglimento nella nostra legislazione VIDEO. In ...